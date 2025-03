EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Jahresbericht

ecotel erzielt solides Wachstum im Geschäftsjahr 2024 und blickt optimistisch in die Zukunft



Umsatz wächst um 8% auf 115,5 Mio. EUR Operatives EBITDA wächst um 5% auf 9,5 Mio. EUR Konzernüberschuss von 2,0 Mio. EUR, Ergebnis je Aktie von 0,57 EUR



Düsseldorf, 13. März 2025

Im Geschäftsjahr 2024 hat ecotel trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein solides Ergebnis erzielt. Der Konzernumsatz konnte um 8 % auf 115,5 Mio. EUR gesteigert werden. Während der Rohertrag um 2% auf 33,2 Mio. EUR anwuchs, konnte das operative EBITDA sogar um 5 % auf 9,5 Mio. EUR gesteigert werden.



Der Konzernüberschuss beläuft sich auf 2,0 Mio. EUR, was zu einem Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,57 EUR je Aktie führte.



Dividende für 2024: 0,29 EUR je Aktie



Im Einklang mit der nachhaltigen Finanzstrategie, schlägt das Unternehmen der Hauptversammlung vor, eine Dividende von 0,29 EUR je Aktie auszuschütten - was knapp oberhalb der avisierten 50% EPS liegt.



Erfolgreiche Entwicklung in den Geschäftssegmenten



Im Segment ecotel Geschäftskunden konnte der Umsatz um 4% auf 48,0 Mio. EUR gesteigert werden, maßgeblich getragen durch Erfolge in den Wachstumsmärkten

Cloud & Fiber. Das operative EBITDA ging leicht auf 8,0 Mio. EUR zurück, was auf die gezielten Investitionen in die Wachstumsstrategie sowie Anlaufkosten größerer Kundenprojekte zurückzuführen ist.



Im Segment ecotel Wholesale erzielte das Unternehmen einen deutlichen Umsatzanstieg von 12% beziehungsweise 7,5 Mio. EUR auf 67,6 Mio. EUR, insbesondere durch die erfolgreiche Vermarktung von Datenleitungen für nationale und internationale Carrier.

Ausblick für 2025



Für das Jahr 2025 plant ecotel einen Konzernumsatz im Bereich von 117 bis 125 Mio. EUR. Das Unternehmen erwartet im Segment Geschäftskunden ein Umsatzwachstum auf 49 bis 53 Mio. EUR sowie ein Umsatzwachstum im Segment Wholesale auf 68 bis 72 Mio. EUR. Das operative EBITDA soll dabei deutlich steigen auf einen Wert von 10 bis 11,5 Mio. EUR. (in Mio. EUR) Ergebnis 2024 Prognose 2025 Umsatz gesamt 115,5 117-125 Umsatz Geschäftskunden 48,0 49-53 Umsatz Wholesale 67,6 68-72 Operatives EBITDA 9,5 10-11,5



Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.

Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 220 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.





Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.





Investor Relations



ecotel communication ag

Investor Relations

+49 (0) 211-55 007 740

E-Mail: investorrelations@ecotel.de



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de





