DJ Hella zahlt nach Gewinnzuwachs auch höhere Dividende

DOW JONES--Hella beteiligt seine Aktionäre an der besseren Geschäftsentwicklung für 2024. Die Dividende für das vergangene Jahr soll auf 0,95 Euro je Aktie von 0,71 Euro je Anteil erhöht werden, wie der unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Automobilzulieferer mitteilte. Bei einer Gesamtsumme von 106 Millionen Euro würden damit wie in den vorherigen Jahren auch rund 30 Prozent des Konzern-Jahresergebnisses an die Anteilseigner ausgeschüttet werden.

Wie bereits bekannt, hat Hella vergangenes Jahr den Umsatz währungsbereinigt um 1,3 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro erhöht. Der Jahresgewinn kletterte auf 371 Millionen von 266 Millionen Euro, je Aktie verdiente Hella 3,18 nach 2,38 Euro im Jahr zuvor.

March 13, 2025

