Steckborn - Die Versandapotheke DocMorris hat auch 2024 einen hohen Verlust geschrieben. Steigende Umsätze mit dem elektronischen Arztrezept in Deutschland lassen aber für die Zukunft hoffen. Zudem kündigt das Unternehmen eine Kapitalerhöhung von rund 200 Millionen Franken an. Der bereinigte Betriebsverlust (EBITDA) lag bei 48,6 Millionen Franken, wie DocMorris am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr hatte das Minus noch knapp 35 Millionen betragen. ...

