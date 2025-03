Morges - Der Westschweizer Energieversorger Romande Energie hat François Fellay zum künftigen CEO ernannt. Fellay werde sein neues Amt spätestens am 1. Oktober 2025 antreten, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Der 48-jährige Fellay ist derzeit Generaldirektor von Oiken SA, einem Energieversorger mit Sitz in Sitten. Er wurde am Hochschulinstitut für öffentliche Verwaltung (IDHEAP) in Lausanne ausgebildet und war von 2003 bis 2011 Mitarbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...