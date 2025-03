DocMorris kündigt eine Kapitalerhöhung an. Das Eigenkapital soll um 200 Mio. Franken erhöht werden, um das neue Wachstum zu finanzieren und die Tilgung der Wandelanleihe sicherzustellen. Grenke kürzt die Dividende ein. Nach einem Gewinnrückgang will man nur noch 0,40 Euro je Aktie zahlen. Adobe bleibt der Börse eine AI Killer-App schuldig. Man betonte erneut die Bedeutung von AI, aber die Umsatzentwicklung bleibt hinter den hohen Erwartungen der Anleger zurück.Der Handel in Asien weist am Donnerstagmorgen nur Verluste aus. Einzig und allein der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...