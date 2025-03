Das von Gerresheimer bestätigte Interesse von Private-Equity-Investoren am Düsseldorfer Spezialverpackungsunternehmen scheint erneut konkreter zu werden. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Mittwoch könnte ein Konsortium aus Warburg Pincus und KKR das Rennen um die Gesellschaft machen.Die Verhandlungen zwischen Warburg Pincus und KKR auf der einen Seite sowie Gerresheimer andererseits seien in einem fortgeschrittenem Stadium, berichtete Bloomberg am Mittwoch nachbörslich unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...