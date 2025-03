Der Konsumgüterriese verzeichnet trotz solider Jahreszahlen 2024 einen deutlichen Kursrückgang von 13 Prozent, nachdem die Prognosen für 2025 die Märkte enttäuschten.

Die Henkel-Aktie hat in der vergangenen Woche deutlich an Wert verloren und notiert derzeit bei 74,38 Euro, was einem Rückgang von über 13 Prozent binnen sieben Tagen entspricht. Diese negative Entwicklung folgt auf den vorsichtigen Geschäftsausblick, den der Konsumgüterkonzern am 11. März 2025 veröffentlicht hat. Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert Henkel ein organisches Umsatzwachstum zwischen 1,5 und 3,5 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge soll im Bereich von 14,0 bis 15,5 Prozent liegen. Besonders bemerkenswert ist die Prognose für das Segment Consumer Brands, in dem im ersten Quartal ein Umsatzrückgang von 2 bis 4 Prozent erwartet wird. Als Grund nennt das Unternehmen ein herausforderndes industrielles Umfeld und eine gedämpfte Konsumstimmung, insbesondere in Nordamerika.

Solide Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024

Trotz des verhaltenen Ausblicks konnte Henkel im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 positive Zahlen präsentieren. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) stieg auf etwa 3,1 Milliarden Euro, verglichen mit 2,56 Milliarden Euro im Vorjahr. Die entsprechende EBIT-Marge verbesserte sich auf 14,3 Prozent. Aufgrund dieser guten Ergebnisse wird die Dividende für 2024 um 10,3 Prozent auf 2,04 Euro je Vorzugsaktie angehoben. Zusätzlich kündigte der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu einer Milliarde Euro an.

Börsenreaktion und Analysteneinschätzungen

Die Börse reagierte dennoch negativ auf den vorsichtigen Ausblick des Düsseldorfer Konzerns. Nach der Bekanntgabe verzeichnete die Aktie einen Kursrückgang von bis zu 9,7 Prozent und erreichte ein Tagestief von 78,30 Euro. Der Kurs liegt mittlerweile rund 15 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 87,52 Euro. Analysten äußerten Bedenken hinsichtlich des organischen Wachstums, besonders in Nordamerika, und verwiesen auf mögliche geopolitische Unsicherheiten als potenzielle Risikofaktoren für das zukünftige Wachstum des Unternehmens.

Aktionärsfreundliche Maßnahmen trotz Herausforderungen

Trotz eines herausfordernden Marktumfelds und eines vorsichtigen Ausblicks für 2025 zeigt Henkel solide Geschäftszahlen. Die angekündigte Dividendenerhöhung und das umfangreiche Aktienrückkaufprogramm unterstreichen das Bestreben des Unternehmens, den Aktionären Mehrwert zu bieten. Der Kurs hat sich zwar seit dem Jahrestief vom 21. März 2024 um fast 5 Prozent erholt, liegt aber immer noch deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 82,01 Euro.

Anzeige

Henkel-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Henkel-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

Die neusten Henkel-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Henkel-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Henkel: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...