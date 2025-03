© Foto: Raphael Knipping/dpa

Der Rückversicherer Hannover Rück hat nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2024 eine erhebliche Erhöhung seiner Dividende angekündigt. Der Aktienkurs zieht an.Hannover Rück, der weltweit drittgrößte Rückversicherer, meldete einen Nettojahresgewinn von 2,3 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung plant das Unternehmen, seine Aktionäre mit einer erhöhten Gesamtdividende von 9,00 Euro je Aktie zu belohnen, das entspricht einem Plus von 25 Prozent gegenüber den 7,20 Euro im Jahr zuvor. Konzernchef Jean-Jacques Henchoz, der seine Position bald an den bisherigen Finanzvorstand Clemens Jungsthöfel übergeben wird, …