MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für DocMorris nach finalen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 44 Franken belassen. Analyst Volker Bosse zielte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unter anderem auf eine angekündigte Kapitalerhöhung und einen nur unspezifischen Ausblick auf das Jahr 2025 ab. Mit Blick auf E-Rezepte erwähnte er, nach der erfolgreichen Einführungskampagne setze die Online-Apotheke nun auf "die nächste Stufe der strategischen Kommunikation"./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 08:01 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0042615283