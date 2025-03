NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Im vergangenen Jahr habe der Modekonzern die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege auf dem Ausblick, der für das neue Geschäftsjahr so gut wie kein Wachstum erwarten lasse. Es zeichne sich also ein "weiteres holpriges Jahr" ab./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 07:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1PHFF7