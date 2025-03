NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex nach einem insgesamt "enttäuschenden Quartalsbericht" von 52 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussagen zur aktuellen Geschäftsentwicklung hätten die Anleger ziemlich enttäuscht, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies berücksichtigte sie nun in ihren Schätzungen. Sie betrachtet das Modeunternehmen aber weiterhin als Einzelhändler von höchster Qualität./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 20:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 00:15 / GMT

ES0148396007