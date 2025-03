Die HELLA GmbH & Co. KGaA ("FORVIA HELLA") hat die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 präsentiert und damit die vorab bekanntgegebenen Prognosen bestätigt. Während der berichtete Umsatz in der Berichtswährung mit 8,0 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, zeigt sich im währungsbereinigten Vergleich ein moderater Zuwachs von 1,3?% auf 8,1 Milliarden Euro. Gleichzeitig ist die weltweite Fahrzeugproduktion um 1,1?% zurückgegangen - vor allem in Europa, wo ein Rückgang von 4,3?% zu verzeichnen war. Herausforderndes Produktionsumfeld und rückläufige Margen Das Operating Income ...

Den vollständigen Artikel lesen ...