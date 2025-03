Energieversorger suchen nach Technologien und Fachwissen, um ihre Systeme zu modernisieren, da Klima und Energiesicherheit in den Mittelpunkt rücken, heißt es in Forschungsberichten von ISG

Die europäische Energie- und Versorgungsindustrie befindet sich angesichts des steigenden Bedarfs an Energiesicherheit, Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit in einem tiefgreifenden Wandel, so die neuen Forschungsberichte, die heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem globalen, auf KI spezialisierten Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurden.

Der Russland-Ukraine-Krieg hat laut ISG eine tiefgreifende Neubewertung der Energiesicherheit Europas ausgelöst. Regierungen und Versorgungsunternehmen beschleunigen ihre Bemühungen zur Diversifizierung der Energiequellen nach der Unterbrechung der russischen Gaslieferungen, die zusätzlich zur eskalierenden Klimakrise kam. Die Abhängigkeit der Region von importiertem Gas und der steigende Bedarf an erneuerbaren Energien haben Lücken in der Netzkapazität und der Bereitschaft für eine kohlenstoffneutrale Zukunft aufgedeckt.

"Europas Verpflichtung, bis 2050 klimaneutral zu werden, erfordert neben neuen Energiequellen auch eine Modernisierung des Stromnetzes", so Mark Smith, Partner für Softwareforschung bei ISG. "Die Versorgungsunternehmen sind dabei, die Netzsoftware umzustellen, um mehr Anschlüsse, eine höhere Effizienz und einen zuverlässigen Service zu ermöglichen."

Um Versorgungsunternehmen bei der Auswahl von Software und Dienstleistungen zu unterstützen, hat ISG den Bericht "ISG Provider Lens Power Utilities Industry Services and Solutions 2024" für Europa sowie zwei ISG Buyers Guides veröffentlicht: "Power and Utilities Grid Management" und "Power and Utilities Enterprise Asset Management". Zusammen unterstützen die drei Berichte Unternehmen bei der Auswahl von Softwarelösungen und Anbietern von Beratungs-, Implementierungs-, Integrations- und Managementdienstleistungen.

Die rasche Energiewende in Europa hat die Anforderungen an Stromnetze, die bereits zu den komplexesten Infrastrukturen der Welt gehören, weiter verkompliziert, so ISG. Zu den wichtigsten Trends gehören die Einführung von intermittierender Energie aus Solar- und Windenergie, Wasserstoffenergie zur Dekarbonisierung des Verkehrs und Speichertechnologien wie Batterien und Pumpspeicherkraftwerke. Die wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen erhöht die Nachfrage nach Strom und führt gleichzeitig eine potenzielle dezentrale Energiequelle ein.

Um die Netze zu verwalten, investieren Versorgungsunternehmen in Plattformen für die Koordination und Konnektivität bis in die Randbereiche des Netzes, so ISG. KI-gestützte Erkenntnisse und Automatisierung stehen im Mittelpunkt vieler Softwarelösungen, die Versorgungsunternehmen nutzen, um neue Energiequellen zu integrieren und Entscheidungen zur Netzoptimierung und Kosteneinsparung zu treffen.

Auch die Software für das Anlagenmanagement ist für den Betrieb und die Stabilität der Netze in Europa und anderen Regionen von entscheidender Bedeutung. Versorgungsunternehmen suchen nach Plattformen, die neue Technologien, einschließlich KI, nutzen, um die Leistung zu steigern und die Nutzungsdauer von Anlagen zu verlängern, während gleichzeitig die Betriebskosten gesenkt werden. Bis 2027 wird eine Mehrheit der Versorgungsunternehmen weltweit ihre Anlagenmanagementsysteme modernisieren, um eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten, so ISG.

Neben der Anschaffung neuer Softwarelösungen investieren europäische Versorgungsunternehmen in Dienstleistungen für intelligentes Geschäftsprozessmanagement, Cloud-Engineering, Kundenerfahrung und andere Anforderungen, heißt es im ISG-Provider-Lens-Bericht. Dienstleister spielen eine Schlüsselrolle bei Branchentrends wie der zunehmenden Einführung von Cloud-Computing und umfassenden Cybersicherheitsdiensten.

"Die Energiewende in Europa erfordert eine langfristige Strategie, Umsetzung und Verwaltung", so Julien Escribe, ISG-Partner und Leiter der Versorgungsbranche. "Führende Dienstleistungsanbieter sind unverzichtbare Partner für Energie- und Versorgungsunternehmen, die diesen Sprung wagen."

Weitere Einblicke in die Herausforderungen, mit denen europäische Energie- und Versorgungsunternehmen konfrontiert sind, und die Ratschläge von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing hier.

Der "Buyers Guide for Power and Utilities Grid Management" bewertet 12 Softwareanbieter und nennt GE Vernova, Schneider Electric und Siemens als "Overall Leaders". Der "Buyers Guide for Power and Utilities Enterprise Asset Management" bewertet ebenfalls 12 Softwareanbieter und nennt SAP, IBM und Hitachi Energy als "Overall Leaders".

Der Bericht "2024 ISG Provider Lens Power Utilities Industry Services and Solutions" für Europa bewertet die Fähigkeiten von 36 Anbietern in fünf Quadranten: Intelligente Geschäftsprozessmanagement-Services (iBPMS), IT-Services der nächsten Generation, Grid-Modernisierung, Enterprise Asset Management (EAM) und Kundeninformationssysteme (CIS) und Kundenerlebnis (CX).

Der Bericht nennt Accenture, Capgemini, Cognizant, IBM Consulting, Infosys, TCS und Wipro als führende Unternehmen in allen fünf Quadranten. Deloitte wird als führendes Unternehmen in vier Quadranten genannt und EXL, Teleperformance und WNS als führende Unternehmen in jeweils zwei Quadranten. Eviden Atos, HCLTech, Hitachi Digital Services und Tech Mahindra werden als führende Unternehmen in jeweils einem Quadranten genannt.

Darüber hinaus wird Cyient in einem Quadranten als "Rising Star" bezeichnet ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Eine angepasste Version des ISG-Provider-Lens-Berichts ist bei WNS erhältlich.

Besuchen Sie diese Webseite, um mehr über die ISG-Einkaufsführer für Energie und Versorgungsunternehmen zu erfahren und die Zusammenfassungen der beiden Berichte zu lesen. Die vollständigen Berichte, einschließlich der Anbieter-Rankings in sieben Produkt- und Kundenerfahrungsdimensionen und detaillierter Forschungsergebnisse zu jedem Anbieter, sind bei ISG Software Research erhältlich.

Der Bericht "ISG Provider Lens Power Utilities Industry Services and Solutions 2024" für Europa ist für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Webseite verfügbar.

Über ISG Software Research

ISG Software Research, ehemals Ventana Research, bietet zuverlässige Marktforschung und Berichterstattung über die Unternehmens- und IT-Softwareindustrie. Das Unternehmen verbreitet täglich Forschungsergebnisse und Erkenntnisse über seine Benutzergemeinschaft und bietet ein Portfolio von Beratungs-, Forschungs- und Bildungsdienstleistungen für Unternehmen, Software- und Dienstleistungsanbieter sowie Investmentfirmen an. Der On-Demand-Service bietet strukturierte Schulungen und Beratungsunterstützung durch Fachexperten. Die ISG-Einkaufsführer unterstützen den RFI/RFP-Prozess und helfen Unternehmen bei der Bewertung und Auswahl von Softwareanbietern durch maßgeschneiderte Bewertungsdienste und die ISG-Software-Research-Value-Index-Methodik. Besuchen Sie research.isg-one.com für weitere Informationen und um sich für eine kostenlose Community-Mitgliedschaft anzumelden.

Über ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Unternehmenskunden zu beraten. Die Forschung umfasst derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, den Beneluxländern, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein globales, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie und Unternehmensdienstleistungen und steht nun an vorderster Front bei der Nutzung von KI, um Organisationen dabei zu helfen, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erreichen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten, sein fundiertes Wissen über Anbieter-Ökosysteme und die Expertise seiner 1.600 Fachleute weltweit, die zusammenarbeiten, um Kunden dabei zu helfen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

