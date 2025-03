ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Modekonzern habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zielsetzungen für 2025 sieht sie mehr oder weniger im Rahmen, beim Umsatz liege der Konsens eher am oberen Ende der Spanne. Die Expertin verwies noch darauf, dass die Planbarkeit bei Hugo Boss im aktuell volatilen Marktumfeld stark eingeschränkt sei./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 07:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1PHFF7