Der Anbieter pflanzlicher Süßigkeiten verbucht beeindruckende Umsatzsteigerung und Verlustreduzierung trotz volatiler Börsenperformance im laufenden Geschäftsjahr.

Die in Vancouver ansässige Yumy Candy Company, ein Hersteller von pflanzenbasierten, zuckerarmen Süßwaren, verzeichnet aktuell ein beachtliches Wachstum und operative Veränderungen. Die Aktie legte am Donnerstag um 26,36% auf 0,03 € zu, nachdem sie am Vortag noch bei 0,02 € geschlossen hatte.

Finanzielle Ergebnisse

Im Quartalsbericht für das dritte Quartal zum 31. Oktober 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 0,236 Millionen CAD, was einer deutlichen Steigerung gegenüber 0,031 Millionen CAD im Vorjahresquartal entspricht. Der Nettoverlust verringerte sich auf 0,054 Millionen CAD, verglichen mit 0,227 Millionen CAD im Vorjahr. Für die ersten neun Monate bis zum 31. Oktober 2024 beliefen sich die Umsätze auf 0,452 Millionen CAD, ein Anstieg von 0,184 Millionen CAD, wobei sich der Nettoverlust auf 0,494 Millionen CAD verbesserte (Vorjahr: 1,11 Millionen CAD).

Expansion im Einzelhandel

Das Unternehmen hat seine Präsenz im Einzelhandel ausgebaut, insbesondere bei Walmart, der inzwischen zum umsatzstärksten Kunden avanciert ist. Yumy-Produkte sind landesweit in Walmart-Filialen erhältlich, wobei die Sorte Erdbeere-Kiwi am besten verkauft wird, gefolgt von Pfirsich und saurer Wassermelone. Diese Expansion führte dazu, dass die Produkte vom "Better-for-you"-Bereich in das lukrativere Süßwarenregal umgezogen sind.

Produktionskapazität

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat Yumy die Produktion hochgefahren. Das Unternehmen betont, dass seine Produkte frei von Gelatine, Soja, Gluten, Nüssen, Milchprodukten, Eiern, Zuckeralkoholen, künstlichen Süßungsmitteln und gentechnisch veränderten Organismen sind, was den Verbraucherpräferenzen für gesündere Snack-Optionen entspricht.

Marktposition

Trotz der positiven Entwicklungen beim operativen Geschäft steht die Aktie unter Druck. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,17 Millionen CAD hat das Papier seit Jahresbeginn einen Rückgang von 42,80% erlitten. Die Aktie notiert derzeit 70,74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 0,10 €, das im Mai 2024 erreicht wurde. Allerdings liegt der aktuelle Kurs etwa 33,65% über dem 52-Wochen-Tief von 0,02 €.

Ausblick

Das jüngste Finanzwachstum von Yumy Candy, die erweiterten Einzelhandelspartnerschaften und die gesteigerte Produktionskapazität positionieren das Unternehmen gut im wettbewerbsintensiven Süßwarenmarkt. Die hohe Volatilität der Aktie mit annualisierten 154,77% in den letzten 30 Tagen spiegelt jedoch die Unsicherheiten wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist.

