Der kanadische Hersteller gesunder Süßigkeiten expandiert mit veganen Produkten im Einzelhandel, kämpft jedoch weiterhin mit Kursverlusten und hoher Volatilität

Die in Vancouver ansässige Yumy Candy Company konnte im dritten Quartal 2024 einen deutlichen Umsatzanstieg verbuchen. Die Aktie schloss am Freitag bei 0,03 Euro mit einem Tagesplus von 8,47%, wenngleich sie seit Jahresbeginn bereits 47,33% an Wert verloren hat.

Im Dezember 2024 veröffentlichte das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate zum 31. Oktober 2024. Der Quartalsumsatz stieg auf 0,236 Millionen CAD, verglichen mit 0,031 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig verringerte sich der Nettoverlust auf 0,054 Millionen CAD, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,227 Millionen CAD. In den ersten neun Monaten erreichte der Umsatz 0,452 Millionen CAD (Vorjahr: 0,184 Millionen CAD), während sich der Nettoverlust auf 0,494 Millionen CAD reduzierte (Vorjahr: 1,11 Millionen CAD).

Expansion und Produktionsausweitung

Das Unternehmen konnte seine Einzelhandelspräsenz ausbauen und verzeichnete im Jahresvergleich einen Anstieg der Verkäufe um 100.000 Kartons. Diese positive Entwicklung führt Yumy Candy auf gestärkte Vertriebspartnerschaften und eine steigende Nachfrage nach gesünderen Süßwarenoptionen zurück.

Im April 2024 verdoppelte das Unternehmen seine Produktionskapazität von monatlich 500.000 auf 1.000.000 Gummibonbons. Diese Expansion wurde durch die wachsende Nachfrage vorangetrieben, insbesondere von großen Einzelhändlern wie Walmart, wo die Produkte von Yumy zu den Topsellern zählen. Das Sortiment umfasst vegane, glutenfreie Gummibonbons mit reduziertem Zuckergehalt aus nicht-gentechnisch veränderten Zutaten. Die Produkte enthalten weder Gelatine, Soja, Nüsse, Milchprodukte, Eier, Zuckeralkohole noch künstliche Süßungsmittel oder GVOs und zielen auf gesundheitsbewusste Verbraucher ab.

Trotz der positiven Entwicklung beim Umsatz und der Ausweitung der Produktionskapazitäten befindet sich die Aktie mit einem Abstand von 73,05% deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 0,10 Euro, das am 7. Mai 2024 erreicht wurde. Der aktuelle Kurs liegt zudem 50,01% unter dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen anhaltenden Abwärtstrend hindeutet. Die hohe annualisierte Volatilität von 186,37% in den letzten 30 Tagen zeigt die erheblichen Kursschwankungen der Aktie.

