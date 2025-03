Die Steyr Motors-Aktie sprang nach den letzten Äußerungen aus dem "Weisen Haus" massiv an und verdreifachte sich gegenüber dem Jahresanfang. Am Donnerstag gewinnt sie weitere +8% und steht aktuell bei knapp 45 €. Als Unternehmen mit einem großen Rüstungsanteil war das zu erwarten. Kaufen, halten oder verkaufen - diese Frage stellt sich nun. Kooperation mit Rheinmetall Der österreichische Spezialist für maßgeschneiderte Motoren gab am 11. März die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...