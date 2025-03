Aufbau der Zukunft des Investmentmanagements mit einer vollständig integrierten Front-to-Back-Plattform, die Daten, Analysen und Ausführung für öffentliche und private Wertpapiere vereint

PIMCO, ein langjähriger strategischer Partner und Investor von Beacon, wird weiterhin Partner bei der Entwicklung der Plattform der nächsten Generation sein

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) ("Clearwater") gab heute zwei strategische Akquisitionen bekannt, die einen wichtigen Schritt zur Umgestaltung der Investment-Management-Technologie darstellen.

Clearwater hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Beacon getroffen, einem führenden Unternehmen der nächsten Generation für die Modellierung und Risikoanalyse von Vermögenswerten für Derivate, private Kredite und Anleihen, strukturierte Produkte und andere alternative Vermögenswerte. Integriert in die Aktien- und Anleihenrisikofunktionen von Wilshire ermöglicht dieser leistungsstarke Motor die Portfoliomodellierung und das Risikomanagement und trägt dem wachsenden Fokus auf private und alternative Vermögenswerte Rechnung. Da institutionelle Anleger inzwischen fast 20 ihrer Portfolios in alternative Anlagen investieren, war der Bedarf an ausgeklügelten Risikolösungen noch nie so groß wie heute. Die Plattform von Beacon bietet vollständige Transparenz, Offenheit und Erweiterbarkeit und wird von einigen der anspruchsvollsten Finanzunternehmen genutzt, darunter PIMCO, Blackstone, Multi-Strategy-Hedgefonds, Vermögensverwalter von Versicherungsunternehmen, Banken und Energiehändler.

Clearwater kündigte außerdem einen endgültigen Kaufvertrag für den Erwerb von Bistro an, der firmeneigenen Softwareplattform von Blackstone zur Portfolio-Visualisierung, die für das Kredit- und Versicherungsgeschäft von Blackstone entwickelt wurde. Als weltweit größter alternativer Vermögensverwalter hat Blackstone Bistro entwickelt, um das Wachstum seiner Versicherungskunden zu unterstützen und einen umfassenden Überblick über private Kreditportfolios zu bieten, einschließlich Vermögensanalysen, Kundenberichterstattung und Erkenntnissen zum Risikomanagement. Zwei wichtige Grundpfeiler der Bistro-Plattform sind Clearwater und Beacon, und die enge Integration mit diesen Plattformen war und ist ein zentrales architektonisches Konstrukt.

"Mit dieser Kombination erhalten Chief Investment und Chief Risk Officers eine einheitliche Echtzeitansicht ihres gesamten Portfolios von öffentlichen Aktien und privaten Krediten bis hin zu strukturierten Produkten und Alternativen alles auf einer einzigen, cloudbasierten Plattform. Die Clearwater-Plattform ermöglicht es ihnen, ihre Exposition gegenüber einem Unternehmen, einer Branche oder einer Region über alle ihre Investitionen hinweg, ob öffentlich oder privat, zu analysieren und umfassend zu verstehen. Dadurch können sie ihr gesamtes Portfolio modellieren, Cashflows bewerten und Risiken verstehen. Zusammen mit den branchenführenden Pre-Trade-Funktionen der Enfusion-Plattform verfügt die Branche über eine echte Front-to-Back-Plattform, die ihre Fähigkeit verbessert, bessere Anlageentscheidungen zu treffen", sagte Sandeep Sahai, CEO von Clearwater Analytics.

"Dies ist ein unglaublicher Moment nicht nur für Beacon, sondern für die gesamte Branche", sagte Kirat Singh, CEO von Beacon. "Unsere Plattform ist bereits bei vielen unserer gemeinsamen Kunden in Clearwater und Enfusion integriert und bietet erstklassige Risiko-, Performance- und Vorhandelsfunktionen. Durch die Zusammenführung dieser Plattformen mit Bistro von Blackstone schaffen wir etwas wirklich Branchenführendes wir bieten institutionellen Anlegern vollständige Transparenz in den Bereichen Front Office, Pre-Trade, Risiko und Buchhaltung. Wir glauben, dass niemand sonst dieses Maß an Tiefe bieten kann, und ich könnte nicht aufgeregter sein, was die Zukunft bringt."

"Technologie ist für alles, was wir tun, von entscheidender Bedeutung, auch für die Art und Weise, wie wir mit wichtigen Investoren zusammenarbeiten, die ihr Engagement in privaten Kreditvermögen ausbauen. Wir haben die Bistro-Plattform entwickelt, um einem Bedarf gerecht zu werden, den wir auf dem Markt sowohl für uns selbst als auch für unsere Kunden gesehen haben, nämlich eine fortschrittlichere Plattform für Kreditportfolio-Einblicke zu haben. Clearwater hat die spannende Gelegenheit, diese Kerninfrastrukturplattform für die Kreditvermögensverwaltungsbranche weiterzuentwickeln, und wir freuen uns darauf, ihnen dabei zu helfen, etwas aufzubauen, das dauerhaften Wert schafft", sagte John Stecher, Chief Technology Officer von Blackstone.

Michael Chae, stellvertretender Vorsitzender und Finanzvorstand von Blackstone, fügte hinzu: "Die Innovationskultur bei Blackstone erstreckt sich auf die Art und Weise, wie wir sowohl Investitions- als auch operative Lösungen entwickeln, und die Wertschöpfung durch Bistro ist ein Spiegelbild dessen."

"PIMCO unterhält seit 2018 eine strategische Partnerschaft und eine Minderheitsbeteiligung an Beacon und unterstützt den Zusammenschluss mit Clearwater nachdrücklich. Unsere Partnerschaft mit Beacon hat es uns ermöglicht, die Entwicklung marktführender Risiko- und Analysetools im Auftrag unserer Kunden zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, auf dieser langjährigen Partnerschaft mit Clearwater aufzubauen und noch mehr Möglichkeiten zu erkunden, die für unsere Kunden weltweit einen Mehrwert schaffen", sagte John Kirkowski, Geschäftsführer und Finanzvorstand von PIMCO.

Jahrelang waren institutionelle Anleger gezwungen, sich zwischen leistungsstarken Analysen und betrieblicher Effizienz zu entscheiden und sich dabei auf unterschiedliche, starre Legacy-Plattformen zu verlassen, die endlose Zyklen von Upgrades, manuellen Abgleichen und fragmentierten Daten, die über Tabellenkalkulationen und getrennte Systeme verteilt sind, verursachen. Diese Ineffizienzen verlangsamen die Entscheidungsfindung, erhöhen das Betriebsrisiko und erschweren einen einheitlichen Überblick über die Portfolios.

Clearwater beseitigt diese Herausforderungen mit einer echten Front-to-Back- und Public-to-Private-Marktplattform einer nahtlosen Integration der branchenführenden Daten- und Buchhaltungsplattform von Clearwater mit der anlageübergreifenden Risikomodellierung von Beacon, der Alternative Asset Intelligence von Bistro und den Front-Office-Funktionen von Enfusion.

Durch die Auflösung von Datensilos im Front-, Middle- und Back-Office wird diese Plattform eine einzige Quelle der Wahrheit für die Durchführung von Investitionen, die Buchhaltung, das Risikomanagement, die Einhaltung von Vorschriften, die Berichterstattung und die Analyse in allen Anlageklassen bieten. Zum ersten Mal können institutionelle Anleger die öffentlichen und privaten Märkte nahezu in Echtzeit besser sehen, analysieren und agieren ohne die operativen Engpässe von Altsystemen.

Die Plattform und Architektur von Clearwater gibt uns die Möglichkeit, dieses Versprechen einzulösen. Die nahtlose Integration dieser modernen, Cloud-nativen Technologieplattformen wird den Kunden zwar sofort zugutekommen, aber unsere Vision ist viel mutiger.

Unser Ziel ist es, eine einzigartige Engine für die Datenerfassung, -aggregation und -abstimmung zu schaffen, die über all diese Geschäftsfunktionen und Plattformen hinweg eingesetzt werden kann. Die Datenarchitektur der Clearwater-Plattform ist bereits darauf ausgelegt und verarbeitet täglich über 8,8 Billionen US-Dollar über alle Anlageklassen hinweg. Dies wird die Grundlage bilden und ist, wie wir glauben, ein entscheidender Faktor.

Ein weiteres grundlegendes Element ist das Streben nach einem einzigen Sicherheitsmaster für den Einsatz auf diesen Plattformen. Die aktuelle Architektur von Clearwater nutzt diesen Ansatz in großem Maßstab und verfügt über einen einzigen Sicherheitsmaster für alle seine über 1.450 Kunden. Die Ausweitung auf die Bedürfnisse dieser zusätzlichen Plattformen wird für die Branche eine Transformation bedeuten. Ein einziger Sicherheitsmaster ist das Kernstück bei der Schaffung einer echten Front-to-Back-Plattform und wird unserer Meinung nach alles verändern.

Die Clearwater-Plattform wird einen einzigen Sicherheitsmaster und eine einheitliche Datenebene für alle Anlageklassen, Geschäftsfunktionen und Kunden nutzen einschließlich Portfoliomodellierung, Vorhandels-Compliance, Handelsausführung, Risiko- und Performance-Management, Buchhaltung, Nachhandels-Compliance und regulatorische Berichterstattung.

Wir glauben, dass dies die Transparenz des Portfolios verändern und die Entscheidungsfindung für Investmentmanager erheblich beschleunigen kann. Durch den Echtzeit-Datenfluss wird die Entscheidungsfindung beschleunigt, während datengestützte Erkenntnisse, Echtzeit-Benchmarking und Szenarioanalysen den Investmentteams ein sicheres Handeln ermöglichen.

Was bedeutet das für institutionelle Anleger?

Für Versicherungsunternehmen und Vermögensinhaber stellen diese Übernahmen einen vollständig integrierten Technologie-Stack für das Investmentmanagement dar, der Vorhandels-, Nachhandels- und Risikomanagement in einer einzigen Plattform vereint. Dadurch werden alle ihre öffentlichen und privaten Vermögenswerte in einem einzigen Analyserahmen zusammengefasst, wodurch ständige Upgrades, endlose Abgleiche und fehleranfällige manuelle Verarbeitung überflüssig werden. Diese Plattform wird auch eine effiziente Abstimmung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sowie eine effiziente Berichterstattung ermöglichen und die Geschäftskosten senken.

Für Vermögensverwalter bedeutet dies, dass Ineffizienzen bei der Verwaltung von Privatkrediten, Immobilienkrediten, strukturierten Produkten und alternativen Anlagen beseitigt werden. Clearwater wird die einzige SaaS-Plattform sein, die in der Lage ist, ein vollständiges Echtzeit-Verständnis von Risiken, Cashflow-Dynamiken und Risikokorrelationen über Strategien, Regionen und Anlagearten hinweg zu bieten. Die Kundenberichterstattung, die einen umfassenden Überblick über alle ihre öffentlichen und privaten Vermögenswerte und Szenario-Modellierung bietet, wird erheblich verbessert.

Die Vision von Clearwater geht über die Lösung der heutigen Herausforderungen hinaus die offene Architektur, der Single Security Master, die Single Data Plane und die Fähigkeit zum Benchmarking bilden die Grundlage für die Schaffung von Marktplätzen, sowohl kommerziell als auch technologisch. Unternehmen werden in der Lage sein, proprietäre Modelle zur Nutzung durch Marktteilnehmer anzubieten. Andere Unternehmen könnten Verbesserungen bei der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung für verschiedene Länder und Steuersysteme anbieten.

Clearwater wird Beacon für einen Gesamtkaufpreis von ca. 560 Mio. USD erwerben, von denen 60 in bar und der Rest in Aktien von Clearwater-Stammaktien der Klasse A im Wert von ca. 30,05 USD pro Aktie gezahlt werden. Mit einem ARR von ca. 44 Mio. USD Ende 2024 verfügt diese Plattform über die Größe und Marktakzeptanz einer führenden Risiko- und Modellierungsplattform.

Der Kaufpreis für die Bistro-Software beträgt 125 Millionen US-Dollar, von denen 10 Millionen in bar und der Rest in Form von Stammaktien der Klasse A im Wert von 30,00 US-Dollar pro Aktie gezahlt werden. Diese Transaktion stellt den Kauf einer von Blackstone entwickelten Plattform dar.

Clearwater wird die Erlöse aus seinem zuvor zugesagten Term Loan B in Höhe von 800 Millionen US-Dollar, aus Barmitteln und aus einem Teil seiner revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 200 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der Übernahmen von Beacon und Bistro sowie der bereits angekündigten Übernahme von Enfusion verwenden.

"Diese Transaktionen bringen das entscheidende geistige Eigentum mit sich, das für den Aufbau einer disruptiven, umfassenden Plattform für die Investment-Management-Branche erforderlich ist. Die Integration dieser Plattformen in eine einzige, nahtlose Lösung wird in den nächsten ein bis zwei Jahren einen intensiven Fokus und eine intensive Umsetzung erfordern, aber ich bin zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, dies zu leisten. Wenn wir diese Arbeit abgeschlossen haben, werden unsere Kunden höchst zufrieden sein", fügte Sahai hinzu.

Telefonkonferenz und Webcast

Clearwater Analytics wird am 12. März 2025 um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz für Investoren veranstalten, um die Transaktion zu besprechen. Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird über die Investor-Relations-Website von Clearwater unter investors.clearwateranalytics.com zugänglich sein. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird ebenfalls kurz nach der Telefonkonferenz auf der Investor-Relations-Website von Clearwater verfügbar sein.

Berater

Kirkland Ellis LLP fungiert bei beiden Transaktionen als Rechtsberater von Clearwater. Orrick, Herrington Sutcliffe LLP fungiert als Rechtsberater von Beacon. Simpson Thacher Bartlett LLP fungiert als Rechtsberater von Blackstone. Broadhaven Capital Partners fungierte als Finanzberater von Beacon.

Über Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), eine globale, branchenführende SaaS-Lösung, automatisiert den gesamten Investitionslebenszyklus. Mit einer einzigen Instanz und einer mandantenfähigen Architektur bietet Clearwater eine preisgekrönte Investitionsportfolioplanung, Leistungsberichterstattung, Datenaggregation, Abstimmung, Buchhaltung, Compliance, Risikomanagement und Auftragsverwaltung. Täglich nutzen führende Versicherer, Vermögensverwalter, Unternehmen und Regierungen die vertrauenswürdigen Daten von Clearwater, um effiziente, skalierbare Investitionen in Vermögenswerte im Wert von mehr als 8,8 Billionen US-Dollar zu tätigen, die traditionelle und alternative Anlageformen umfassen. Weitere Informationen über Clearwater finden Sie unter clearwateranalytics.com.

Über Beacon

Beacon ermöglicht es Front-Office-, Risiko- und Investmentteams, Risiken zu managen, sich auf die Entwicklung von Strategien zu konzentrieren und Marktchancen zu nutzen, indem sie unsere anlageklassenübergreifenden Handels- und Risikomanagementmodelle und -anwendungen nutzen. Die einheitliche, Cloud-native Plattform und das gemeinsame Code-Repository von Beacon bieten quantitativen Entwicklern die Flexibilität, sich in bestehende interne und Drittanbieter-Systeme und Datenanbieter zu integrieren, um schnell benutzerdefinierte Risikomodelle und Analysen zu erstellen, zu testen und einzusetzen.

Über Blackstone

Blackstone ist der weltweit größte alternative Vermögensverwalter. Wir streben danach, überzeugende Renditen für institutionelle und private Investoren zu erzielen, indem wir die Unternehmen, in die wir investieren, stärken. Zu unseren mehr als 1,1 Billionen US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten gehören globale Anlagestrategien mit Schwerpunkt auf Immobilien, Private Equity, Infrastruktur, Biowissenschaften, Wachstumskapital, Krediten, Sachwerten, Sekundärfonds und Hedgefonds. Weitere Informationen finden Sie unter www.blackstone.com. Folgen Sie @blackstone auf LinkedIn, X (Twitter) und Instagram.

Verwendung zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Überzeugungen und Annahmen des Managements von Clearwater und auf Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Informationen zu den folgenden Faktoren in Bezug auf Clearwater, Enfusion, Beacon und/oder Bistro (die Übernahmen von Enfusion, Beacon und Bistro werden hier als "Referenzierte Übernahmen" bezeichnet): den Zeitpunkt des Vollzugs einer der genannten Übernahmen und die Fähigkeit, die Abschlussbedingungen zu erfüllen, mögliche oder angenommene zukünftige Betriebsergebnisse, mögliche oder angenommene Leistungen, Geschäftsstrategien, technologische Entwicklungen, Finanzierungs- und Investitionspläne, Wettbewerbsposition, Branchen-, Wirtschafts- und Regulierungsumfeld, potenzielle Wachstumschancen und die Auswirkungen des Wettbewerbs. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und durch Begriffe wie "antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", 'erwarten', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'können', 'planen', 'potenziell', 'vorhersagen', 'prognostizieren', 'anstreben', 'sollten', 'werden', 'würden' oder ähnliche Ausdrücke und die Verneinungen dieser Begriffe, sind aber nicht das ausschließliche Mittel zur Identifizierung solcher Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Clearwater liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Fähigkeit, die genannten Übernahmen erfolgreich abzuschließen, die Fähigkeit von Clearwater, die Geschäftstätigkeit und Technologie der genannten Übernahmen erfolgreich in die von Clearwater zu integrieren und Datenrechte von Dritten zu erhalten, die Mitarbeiter von Enfusion und Beacon nach Abschluss der Übernahme zu halten und zu motivieren, die Kunden im Falle der Übernahme von Enfusion und Beacon zu halten, die im Zusammenhang mit den Referenzierten Akquisitionen entstehenden Schulden zu begleichen und die im Zusammenhang mit diesen Schulden auferlegten finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, Risiken, dass Kosteneinsparungen, Synergien und Wachstum aus den Referenzierten Akquisitionen möglicherweise nicht vollständig realisiert werden oder die Realisierung länger dauert als erwartet, sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die unter "Risikofaktoren" im Jahresbericht von Clearwater auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr, der am 26. Februar 2025 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Berichten, die Clearwater bei der SEC einreicht. Diese Einreichungen sind unter www.sec.gov und auf der Website von Clearwater, investors.clearwateranalytics.com, verfügbar. Angesichts dieser Ungewissheiten sollten Sie sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Außerdem spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen nur die Überzeugungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und sollten nicht als Darstellung der Erwartungen oder Überzeugungen von Clearwater zu einem späteren Zeitpunkt angesehen werden. Clearwater übernimmt keine Verpflichtung und lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit von oder im Namen von Clearwater gemacht werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250311474687/de/

Contacts:

Investorenkontakt für Clearwater Analytics

Joon Park +1 415-906-9242 investors@clearwateranalytics.com

Medienkontakt für Clearwater Analytics

Claudia Cahill +1 703-728-1221 press@clearwateranalytics.com