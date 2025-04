Clearwater wird die erste einheitliche, Cloud-native Front-to-Back-Plattform der Branche für institutionelle Investoren liefern

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), die umfangreichste Technologieplattform für das Investmentmanagement, verkündete heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Enfusion, Inc. (NYSE: ENFN), einem führenden Unternehmen für Software-as-a-Service(SaaS)-Lösungen für die Investmentmanagement- und Hedgefonds-Sektoren, im Rahmen eines Geschäfts im Wert von rund 1,5 Milliarden USD.

Diese strategische Kombination positioniert Clearwater als die erste Cloud-native Single-Instance-Plattform der Branche mit mehreren Mandanten zur Vereinheitlichung von Front-, Middle- und Back-Office-Investitionstätigkeiten. Durch die Integration von Portfolio- und Auftragsmanagement, IBOR, Risikoanalyse, Accounting und Kundenberichterstattung in einer nahtlosen Lösung ersetzt Clearwater das fragmentierte Legacy-Modell durch eine moderne Plattform, die eine schnellere Entscheidungsfindung und betriebliche Klarheit über verschiedene Vermögensklassen und Geografien hinweg ermöglicht.

"Der Abschluss der Enfusion-Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein, nicht nur für Clearwater, sondern für die ganze Investmentmanagementbranche", sagte Sandeep Sahai, Chief Executive Officer von Clearwater Analytics. "Durch die Verbindung der starken Front-Office-Kapazitäten von Enfusion mit unseren etablierten Middle- und Back-Office-Lösungen beschleunigen wir unsere Entwicklung zu einer vollständig integrierten, Cloud-nativen Front-to-Back-Investmentmanagement-Plattform. Durch diese Kombination werden teure Datenübergabe und Ineffizienzen, die aus fragmentierten Arbeitsabläufen resultieren, vermieden, sodass unsere Kunden schnellere, datengestützte Entscheidungen mit vollstem Vertrauen in ihre Daten treffen können."

"Ich bin unglaublich stolz auf die Leistungen des Enfusion-Teams und den Shareholder-Value, den wir geliefert haben. Der Fokus von Enfusion auf Innovation und Kundenanforderungen hat eine erstklassige disruptive Technologieplattform hervorgebracht, die grundlegend die Art und Weise verändert, in der unsere Kunden betriebliche Workflows ausführen, Investmentstrategien implementieren, Portfolios managen und Datenerkenntnisse optimieren", sagte Oleg Movchan, ehemaliger CEO von Enfusion. "Durch die Zusammenarbeit mit Clearwater eröffnen sich erstaunliche Möglichkeiten für die nächste Innovationswelle in der Investmenttechnologie. Ich bin äußerst optimistisch, dass diese Kombination unseren Kunden zuträglich sein und die Branche transformieren wird."

Die institutionellen Investoren von heute Vermögensverwalter, Versicherungsgesellschaften, Rentenversicherungen, Stiftungen und Staatsfonds sehen sich im Hinblick auf verschiedenste Portfolios, Geografien und Vermögensklassen einer zunehmenden Komplexität gegenüber. Viele arbeiten immer noch mit veralteten Systemen, in denen Daten in Silos vorliegen, was deren Nutzbarkeit verzögert. Die erweiterte Clearwater-Plattform begegnet diesen Herausforderungen folgendermaßen:

Nahtlose Integration in Front-, Middle- und Back-Office-Workflows

Ein einziges Wertpapierstammdatenmodell für konsistente Echtzeitanzeige von Positionen, Performance und Risiko

Eine offene Architektur, die sich mit einem wachsenden Ökosystem von Partnern und Kapazitäten vernetzen lässt

"Enfusion ergänzt die Clearwater-Plattform durch bewährte Front-Office-Funktionen, durch die unsere Kunden Echtzeitzugriff erhalten auf Portfolio- und Auftragsmanagement, IBOR, Risiken und Reporting und das alles in einem System", sagte Neal Pawar, President, Head of Asset Management bei Clearwater Analytics und ehemaliger Chief Operating Officer bei Enfusion. "Die betrieblichen Vorteile zeigen sich sofort: keine Batchverarbeitung, keine manuelle Abstimmung und keine Datenduplizierung. Kunden profitieren jetzt von einer gemeinsamen Liveanzeige ihrer Portfolios und Operationen, was eine schnellere Ausführung, einen besseren Überblick über Risiken und eine Plattform ermöglicht, die sich mit dem Kunden weiterentwickelt. Das ist das neue Fundament institutioneller Investmenttechnologie und -operationen."

Es wird erwartet, dass die Stärke von Enfusion im Hedgefonds-Bereich und die Fähigkeit, die Front-Office-Funktionen von Enfusion in das Middle- und Back-Office von Clearwater zu integrieren, das Wachstum von Clearwater im Assetmanagement, seinem größten Marktsegment, ankurbeln wird. Dies wird zu einer bedeutenden Expansion des gesamten adressierbaren Marktes von Clearwater führen.

Durch die Übernahme wird zudem die internationale Präsenz von Clearwater deutlich erweitert. 38 der Einnahmen von Enfusion werden in Europa und Asien generiert, unterstützt von starken Teams in London, Mumbai, Bangalore, Singapur und Hong Kong. Clearwater wird jetzt Kunden aus wichtigen globalen Zentren, darunter Boise, New York, Edinburgh und Neu Delhi, mit lokalisiertem Support und maßgeschneiderten Bereitstellungen bedienen.

Derzeit kann Kunden ein einheitliches Onboarding angeboten werden, und die erste Welle der Integrationsmeilensteine, darunter einheitliche Dashboards, optimierte Abstimmung und Ausrichtung von Roadmaps, ist bereits im Gange.

Diese Ankündigung folgt auf die kürzliche Übernahme der BISTRO-Plattform von Blackstone durch Clearwater. Diese Plattform bietet tiefgehende Analysen und eine Dateninfrastruktur für private und strukturierte Kreditmärkte. Clearwater hatte außerdem zuvor Absichten angekündigt, Beacon, einen Anbieter von Unternehmensrisikoanalysen und Technologieinfrastruktur, zu übernehmen. Es wird erwartet, dass diese Transaktion in den kommenden Wochen abgeschlossen wird. Sie wird die Fähigkeit von Clearwater, komplexe, vermögensübergreifende Strategien durch institutionelle Analysen zu unterstützen, weiter ausbauen.

Clearwater Analytics wird die Übernahme von Enfusion während der Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen des ersten Quartals 2025 am 30. April 2025 um 17:00 Uhr ET besprechen. Auf der Website für Investorenbeziehungen des Unternehmens können Sie sich für den Live-Webcast registrieren und eine Kopie der Investorenpräsentation zur Übernahme abrufen.

Berater

J.P. Morgan Securities LLC fungierte als Finanzberater für Clearwater Analytics und JPMorgan Chase Bank, N.A., hat für diese Transaktion ihre Zusage zur Mitfinanzierung gegeben. Kirkland Ellis LLP fungierte als Rechtsberater für Clearwater Analytics. Goldman, Sachs Co. LLC fungierte als exklusiver Finanzberater für das Special Committee von Enfusion. Dechert LLP fungierte als Rechtsberater für das Special Committee und Goodwin Procter LLP fungierte als Rechtsbeistand für Enfusion.

Über Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) transformiert das Investmentmanagement mit der umfassendsten Cloud-nativen Plattform der Branche für institutionelle Investoren in öffentlichen und privaten Märkten weltweit. Während Legacy-Systeme zu Risiken, Ineffizienzen und Datenfragmentierung führen, bietet die Architektur von Clearwater mit einer einzigen Instanz und mehreren Mandanten Echtzeitdaten und KI-gestützte Erkenntnisse über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg. Die Plattform integriert Portfoliomanagement, Handel, Investment Accounting, Abstimmung, aufsichtsrechtliche Berichterstattung, Performance-, Compliance- und Risikoanalysen in einem einheitlichen System. Führende Versicherer, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Banken, Unternehmen und Regierungen nutzen die Dienste von Clearwater, um weltweit Investitionen in Vermögenswerte im Wert von mehr als 8,8 Billionen US-Dollar zu tätigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.clearwateranalytics.com.

Über Enfusion, ein Unternehmen von Clearwater Analytics

Enfusion, ein Unternehmen von Clearwater Analytics, liefert die Technologiegrundlage für das Front-Office, die moderne Investitionstätigkeiten für Hedgefonds und Vermögensverwalter unterstützt. Die Plattform bietet Portfolio- und Auftragsmanagement in Echtzeit, IBOR, Risikoanalysen und umfangreiche Berichterstattung in einem System, wodurch traditionelle betriebliche Hürden beseitigt werden. Durch die Eliminierung von Batchverarbeitung, manueller Abstimmung und Datenduplizierung ermöglicht Enfusion eine schnellere Ausführung und eine bessere Überwachung der Risiken in globalen Portfolios. Als Teil von Clearwater unterstützt Enfusion die fortschrittlichste Front-to-Back-Investmentmanagement-Lösung der Branche. Weitere Informationen finden Sie unter www.enfusion.com.

Hinweis betreffend zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Überzeugungen und Annahmen des Managements von Clearwater und auf Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Informationen zu den folgenden Faktoren in Bezug auf Clearwater und/oder Enfusion: mögliche oder angenommene zukünftige Betriebsergebnisse, mögliche oder angenommene Leistungen, Geschäftsstrategien, technologische Entwicklungen, Finanzierungs- und Investitionspläne, Wettbewerbsposition, Branchen-, Wirtschafts- und Regulierungsumfeld, potenzielle Wachstumschancen und die Auswirkungen des Wettbewerbs. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und durch Begriffe wie "antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "bezwecken", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" oder ähnliche Ausdrücke und die Verneinungen dieser Begriffe identifiziert werden können. Diese Begriffe sind aber nicht das ausschließliche Mittel zur Identifizierung solcher Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Clearwater liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Fähigkeit von Clearwater, die Geschäftstätigkeit und Technologie von Enfusion erfolgreich in die von Clearwater zu integrieren und Datenrechte von Dritten zu erhalten, die Mitarbeiter von Enfusion nach Abschluss der Übernahme zu halten und zu motivieren, die Kunden von Enfusion zu halten, die im Zusammenhang mit der Übernahme von Enfusion entstehenden Schulden zu begleichen und die im Zusammenhang mit diesen Schulden auferlegten finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, Risiken, dass Kosteneinsparungen, Synergien und Wachstum aus der Übernahme möglicherweise nicht vollständig realisiert werden oder die Realisierung länger dauert als erwartet, ähnliche Risiken und Ungewissheiten bezüglich der zuvor verkündeten Übernahmen von Beacon und Bistro durch Clearwater sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die unter "Risikofaktoren" im Jahresbericht von Clearwater auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr, der am 26. Februar 2025 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurde (in der durch den Änderungsantrag Nr. 1, der am 7. März 2025 bei der SEC eingereicht wurde, geänderten Form), und im Jahresbericht von Enfusion auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr, der am 3. März 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Berichten, die Clearwater und Enfusion bei der SEC einreichen, besprochen werden. Diese Einreichungen sind unter www.sec.gov und auf der Website von Clearwater, investors.clearwateranalytics.com, verfügbar. Angesichts dieser Ungewissheiten sollten Sie sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Außerdem spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen nur die Überzeugungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und sollten nicht als Darstellung der Erwartungen oder Überzeugungen von Clearwater zu einem späteren Zeitpunkt angesehen werden. Clearwater übernimmt keine Verpflichtung und lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit von oder im Namen von Clearwater gemacht werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

