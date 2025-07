Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) gab heute bekannt, dass der Konzern Versicherungskammer sich für die weltweit führende service-gestützte Investmentmanagement-Plattform von Clearwater Analytics im Bereich Middle-, Backoffice sowie für ihre Risikofunktion entschieden hat.

Diese Entscheidung basiert auf einem in 2024 begonnenen strategischen Operating Model Review. Anschließend erfolgte ein strukturierter Auswahlprozess zur Identifizierung eines potenziellen Partners. Mit diesem Schritt reagiert das Unternehmen auf steigende Ansprüche an Agilität, Transparenz und Effizienz sowie Marktänderungen und demografische Entwicklungen. Clearwater liefert der Versicherungskammer für alle Versicherungsunternehmen eine im Markt einzigartige Lösung, die moderne, cloud-basierte Technologie, einen Netzwerkansatz sowie umfassende Serviceelemente miteinander kombiniert. Das Ergebnis liefert die Grundlage für eine verbesserte Datenqualität, eine bessere Entscheidungsunterstützung sowie ein optimiertes Betriebsmodell. Dies erlaubt der Versicherungskammer zukünftig, sich noch stärker auf ihre Kernkompetenzen in der Kapitalanlage zu konzentrieren.

"Die Partnerschaft mit Clearwater ist ein wichtiger Meilenstein in der Transformation der Kapitalanlageprozesse und ermöglicht uns eine effiziente und flexible Unterstützung bestehender und zukünftiger Anlagestrategien," so Martin Knobbe, Leiter des Middle- und Backoffice Kapitalanlage der Versicherungskammer. "Die Versicherungskammer wird Teil einer Plattform mit über 700 Versicherungskunden, welche erhebliche Netzwerkvorteile bietet. Die Partnerschaft erlaubt uns eine bessere Konzentration auf unsere Kernkompetenzen, unterstützt unsere Entscheidungsprozesse und legt Grundlagen für die Weiterentwicklung unseres Risiko- und Performancemanagements. Dies wird primär durch die Konzentration auf Verfahren rund um Datenbasis und -qualität erfolgen." Und er fährt fort: "Die Entscheidung stellt das Kapitalanlagemanagement im Konzern zukunftssicher auf, sorgt für eine verbesserte Flexibilität und Schnelligkeit in unseren Geschäftsprozessen, nutzt die Synergien, welche aus dem Netzwerk von Clearwater Analytics entstehen und bringt nicht zuletzt auch wirtschaftliche Vorteile mit sich."

"Die Versicherungskammer setzt neue Maßstäbe für DACH-Versicherer im Bereich der Kapitalanlage", so Keith Viverito, Managing Director EMEA bei Clearwater Analytics. "Wir sind stolz darauf, mit der Versicherungskammer auf diesem Weg in einer vertrauensvollen Partnerschaft zusammenzuarbeiten. Gemeinsam implementieren wir eine Lösung, welche die Technologien unserer jüngsten Akquisitionen Enfusion und Beacon zu einer leistungsstarken Front-to-Back-Plattform kombiniert. Dies wird die Betriebsabläufe der Versicherungskammer modernisieren, die Genauigkeit und Aktualität ihrer Daten über alle Anlageklassen erheblich verbessern und ihre langfristigen Wachstumsziele unterstützen."

"Deutsche Versicherer setzen verstärkt auf moderne, cloud-basierte Lösungen, um den steigenden Komplexitäts- und Leistungsanforderungen gerecht zu werden", sagt Josef Sommeregger, Head of Insurance EMEA bei Clearwater Analytics. "Vorausschauende Unternehmen wie die Versicherungskammer erkennen, dass skalierbare Technologien und Services sowie fundierte Expertise im Versicherungsumfeld entscheidend für weiteres Wachstum sind. In Clearwater Analytics finden Versicherer einen geeigneten Partner, um ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell für ihr Investmentmanagement aufzubauen."

Die Versicherungskammer wird Teil einer Community von mehr als 2.400 Kunden weltweit, die Clearwaters einzigartige, mandantenfähige Single-Instance-Plattform nutzen. Die Lösung bietet umfassende Funktionen für das Management von Anlagedaten, Risiko, Performance, Accounting und Reporting über ein einziges, einheitliches Cloud-natives System, das Datensilos beseitigt und manuelle Prozesse automatisiert. Durch diese digitale Transformation profitieren Kunden wie die Versicherungskammer von mehr Effizienzen und Genauigkeit in ihren Arbeitsabläufen und können in einem zunehmend dynamischeren Geschäftsumfeld weiter erfolgreich bleiben.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie die Lösungen von Clearwater Analytics Ihr Unternehmen unterstützen können, dann kontaktieren Sie uns.

Über Versicherungskammer Bayern

Der Konzern Versicherungskammer ist bundesweit der größte öffentliche Versicherer und befindet sich unter den Top 10 der Erstversicherer in Deutschland. Mit seinen regional tätigen Gesellschaften ist das Unternehmen in Bayern, der Pfalz, im Saarland sowie in Berlin und Brandenburg tätig. Der Krankenversicherer der S-Finanzgruppe ist zusammen mit den anderen öffentlichen Versicherern bundesweit tätig. Von großer Bedeutung ist das gesellschaftliche Engagement des Konzerns Versicherungskammer. Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Strategie der Förderung ehrenamtlicher Einrichtungen und Initiativen, die insbesondere im Bereich der Prävention und Sicherheit tätig sind, wird seit einigen Jahren zusätzlich gestärkt durch die beiden Stiftungen, Versicherungskammer-Stiftung und Versicherungskammer- Kulturstiftung. Zudem ist der Konzern Versicherungskammer bereits zum dritten Mal mit dem Zertifikat "Beruf und Familie" als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet worden. Er hat rund 7.500 Beschäftigte, davon rund 340 Auszubildende. Weitere Informationen unter Konzern Versicherungskammer VK Konzernportal.

Über Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) verändert das Investment Management mit der branchenweit umfassendsten Cloud-nativen Plattform für institutionelle Anleger in globalen öffentlichen und privaten Märkten. Während Altsysteme zu Risiken, Ineffizienz und Datenfragmentierung führen, liefert die mandantenfähige Single-Instance-Architektur von Clearwater Analytics Echtzeitdaten und KI-gestützte Einblicke über den gesamten Investment-Lebenszyklus. Die Plattform beseitigt Informationssilos, indem sie Portfoliomanagement, Handel, Anlagebuchhaltung, Abgleiche, aufsichtsrechtliche Berichtwesen, Performance, Compliance und Risikoanalysen in einem einzigen System integriert. Clearwater Analytics unterstützt führende Versicherer, Vermögensverwalter, Hedge-Fonds, Banken, Unternehmen und Regierungen und verwaltet weltweit ein Vermögen von über 8,8 Billionen US-Dollar. Erfahren Sie mehr unter www.clearwateranalytics.com.

