Brenntag legte im Q4 2024 solide Zahlen vor, mit einem konstanten währungsbereinigten Umsatz auf Vorjahresniveau und einem operativen Rohertragswachstum von 1 % yoy c.c., das 1 % über den Konsensschätzungen lag. Allerdings belasteten volumenbedingte Kostenerhöhungen und Inflationsdruck das operative EBITA, das um 9 % yoy c.c. auf 264 Mio. EUR sank und damit 5 % unter den Erwartungen blieb. Im Gesamtjahr 2024 ging der Umsatz um 3 % yoy c.c. auf 16,24 Mrd. EUR zurück, während das operative EBITA um 13 % yoy auf 1,1 Mrd. EUR fiel - am unteren Ende der Prognosespanne. Das Management rechnet mit einer verhaltenen Konsumstimmung, wirtschaftlichen Unsicherheiten und anhaltendem Wettbewerb durch chinesische Importe, die die Erholung verzögern könnten. Für 2025 erwartet Brenntag eine moderate Volumenzunahme, leicht verbesserte quartalsweise Preisentwicklungen und ein operatives EBITA zwischen 1,1 Mrd. und 1,3 Mrd. EUR (+9 % yoy am Mittelwert). Strategisch setzt das Unternehmen weiterhin auf Kosteneinsparungsprogramme und eine gezielte Segment-Entflechtung, um sich besser auf aufkommende Chancen in einem sich stabilisierenden Marktumfeld auszurichten. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit einem neuen Kursziel von 79,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Brenntag%20SE