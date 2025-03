Pumas Q4 2024-Ergebnisse entsprachen den vorläufigen Zahlen, mit einem Umsatzwachstum von 16% im Jahresvergleich (+10% währungsbereinigt) auf 2,29 Mrd. EUR, getrieben durch breit angelegtes Wachstum über alle Regionen und Vertriebskanäle hinweg. Allerdings blieb die EBIT-Marge mit 4,8% unverändert, trotz eines 15 % höheren EBITs von 109 Mio. EUR. Für das Gesamtjahr 2024 verzeichnete Puma ein moderates Umsatzwachstum von 3%, doch die vorsichtige Prognose für 2025 - mit einem erwarteten Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich und einem EBIT von 520-600 Mio. EUR - lag unter den Markterwartungen. Um die Profitabilität zu steigern, setzt Puma auf das "nextlevel"-Programm, das Produktvereinfachung und Kosteneffizienz in den Fokus rückt und eine EBIT-Marge von 8,5 % bis 2027 anstrebt. Angesichts eines Kursrückgangs von rund 50 % seit Jahresbeginn erscheint die Bewertung attraktiv. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre KAUFEN-Empfehlung, senken jedoch das Kursziel auf 35,00 EUR (zuvor 50,00 EUR), was aus einer langsameren Erholungsbewegung in ihren EBIT-Prognosen resultiert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter www.research-hub.de/companies/research/Puma%20SE