Die Reddit-Aktie ist im Zuge des Ausverkaufs von Technologiewerten in den letzten Wochen mächtig an der Börse unter die Räder gekommen. Innerhalb von vier Wochen hat sich der Börsenwert der Social Media Plattform halbiert. Doch am Dienstag und Mittwoch ging es mit dem Kurs der Reddit-Aktie wieder um über +20% nach oben. Ist der Ausverkauf zu weit gegangen und haben Anleger noch die Chance, mit Reddit einen guten Kauf zu machen? Analysten sehen Upside ...

Den vollständigen Artikel lesen ...