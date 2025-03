Der E-Commerce-Gigant Amazon hat sein Experiment mit dem eigenen Appstore für Android-Geräte offiziell beendet. Seit seiner Einführung im März 2011 als Alternative zum Google Play Store konnte der Amazon Appstore trotz eines Angebots von mehr als 500.000 Apps nie wirklich die Popularität des Marktführers erreichen. Die Plattform bot Nutzern zwar eine breite Palette an Anwendungen und Spielen, jedoch waren viele der angebotenen Apps bereits auf anderen Plattformen verfügbar, was die Attraktivität für Kunden deutlich minderte. Mit dieser Entscheidung setzt Amazon einen klaren Schnitt in seiner digitalen Strategie, was auch Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Aktie haben könnte. Anleger beobachten genau, wie sich dieser Rückzug aus einem Marktsegment auf die Gesamtentwicklung des Unternehmens auswirken wird. Die Konzentration auf eigene Hardware-Produkte wie Fire Tablets und Fire TVs, auf denen der Appstore weiterhin verfügbar bleibt, könnte als Teil einer größeren strategischen Neuausrichtung des Konzerns interpretiert werden. Möglicherweise setzt Amazon verstärkt auf Bereiche, in denen es einen klareren Wettbewerbsvorteil hat, anstatt im hart umkämpften App-Markt gegen etablierte Anbieter wie Google anzutreten.

Auswirkungen für Nutzer und Entwickler

Mit der Einstellung des Appstores für Android-Geräte endet auch das Amazon Coins-Programm, eine virtuelle Währung zum Kauf von Apps und In-App-Inhalten. Seit dem 20. Februar 2025 können keine neuen Amazon Coins mehr erworben werden, bestehende können jedoch bis zum 20. August 2025 genutzt werden, bevor ungenutzte Coins erstattet werden. Entwickler müssen sich ebenfalls auf Veränderungen einstellen: Neue Apps können nicht mehr für den Amazon Appstore eingereicht werden, Updates für bestehende Anwendungen sind nur noch bis August 2025 möglich. Diese Entwicklung folgt auf mehrere strategische Anpassungen bei Amazon in jüngster Zeit. Die Dominanz des Google Play Stores im Android-Ökosystem hat die Position alternativer App-Plattformen zunehmend erschwert, was Amazons Entscheidung beeinflusst haben dürfte. Für die Aktionäre stellt sich nun die Frage, welche neuen Wachstumsfelder Amazon erschließen wird, um die Einstellung dieses Geschäftsbereichs zu kompensieren und langfristiges Wachstum zu sichern.

