Die Aktie von Amazon.com Inc. (US0231351067) notiert aktuell bei 198,89 USD, was einem Anstieg von +1,17 % entspricht. Nach dem jüngsten Rückgang in Richtung der 200-Tage-Linie (193,25 USD) deutet sich eine Stabilisierung an. Charttechnische Analyse Unterstützung: Die 200-Tage-Linie bei 193,25 USD hat als kurzfristige Unterstützung gehalten. Widerstand: Die 50-Tage-Linie (222,46 USD) stellt eine bedeutende ...

