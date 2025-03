Zürich - Der US-Dollar hat sich am Donnerstagvormittag nach den jüngsten Verlusten weiter gefangen. Aktuell müssen je Euro 1,0872 Dollar bezahlt werden. Das ist praktisch gleich viel wie am Morgen mit 1,0878. Zum Franken hat der Dollar leicht auf 0,8824 Franken von 0,8807 am Morgen zugelegt. Derweil wird die europäische Gemeinschaftswährung zum Franken mit 0,9597 Franken praktisch unverändert gehandelt. Bereits am Mittwoch zeigte sich eine Gegenbewegung, ...

