Die Inflation in den USA hat sich im Februar abgeschwächt - US Dollar Index bleibt im positiven Bereich über 103,50 - Der Erzeugerpreisindex (PPI) für die Endnachfrage in den USA ist im Februar im Jahresvergleich um 3,2% gestiegen, wie die am Donnerstag veröffentlichten Daten des US Bureau of Labor Statistics zeigten. Dieser Wert folgte auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...