NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Outperform" belassen. Nach drei fürchterlichen Jahren sei der chinesische Onlinehandel für Schönheitspflege 2025 besser gestartet, schrieb Analyst Callum Elliott in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Beiersdorf habe mit 13 Prozent Plus beim Bruttowarenwert (GMV) im Januar und Februar seine Marktstellung gehalten. Die Nobelmarke La Prairie sei gut gelaufen, die Nachfrage nach der Massenmarke Nivea aber zurückgegangen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 01:58 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 04:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005200000