NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute die Preisfestsetzung für 5,50 Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 625 Millionen US-Dollar und einem Zinssatz von 5,50 p. a. mit Fälligkeit 2032 sowie für 5,70 Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 625 Millionen US-Dollar und einem Zinssatz von 5,70 p. a. mit Fälligkeit 2035 bekannt. Der Abschluss des Angebots wird vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich am 17. März 2025 erfolgen.

NetApp beabsichtigt, einen Teil des Nettoerlöses aus diesem Angebot zur Rückzahlung des ausstehenden Kapitalbetrags von 750 Millionen US-Dollar seiner mit 1,875 verzinsten Senior Notes bei Fälligkeit im Jahr 2025 zu verwenden. Der verbleibende Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden.

Goldman Sachs Co. LLC, J.P. Morgan, BofA Securities, Wells Fargo Securities, Citigroup und MUFG fungieren als gemeinsame Buchführungsmanager.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Senior Notes oder anderen Wertpapieren dar. Ebenso darf kein Verkauf der Senior Notes oder anderer Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates oder der jeweiligen Jurisdiktion gesetzwidrig wäre. Das Angebot der Senior Notes darf ausschließlich mittels eines vorläufigen Prospektanhangs und des dazugehörigen Prospekts erfolgen, die unter folgenden Adressen erhältlich sind:

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Dazu gehören unter anderem die Frage, ob NetApp das Angebot abschließen wird, die vorherrschenden Marktbedingungen, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die sich aufgrund von Marktbedingungen oder anderen Faktoren ändern könnte, Zinssätze, unternehmerische Überlegungen sowie die Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher, branchenspezifischer oder politischer Entwicklungen in den Vereinigten Staaten oder international. Wir übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände.

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datenspeicherung, integrierte Datendienste und CloudOps-Lösungen kombiniert, um aus einer Welt voller Störungen eine Chance für jeden Kunden zu machen. NetApp schafft eine silofreie Infrastruktur und nutzt Observability und KI, um das branchenweit beste Datenmanagement zu ermöglichen. Als einziger unternehmensgerechter Speicherdienst, der nativ in die größten Clouds der Welt eingebettet ist, bietet unser Datenspeicher nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus schaffen unsere Datendienste einen Datenvorteil durch überlegene Cyber-Resilienz, Governance und Anwendungsagilität. Unsere CloudOps-Lösungen sorgen durch Observability und KI für eine kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz. Unabhängig von Datentyp, Arbeitslast oder Umgebung können Sie mit NetApp Ihre Dateninfrastruktur transformieren, um Ihre Geschäftsmöglichkeiten zu realisieren.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

