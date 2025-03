In Deutschland nutzen immer mehr Menschen die Elektromobilität. Die Zahl der Ladevorgänge an Stationen ist im zweiten Halbjahr 2024 laut einem Report von Elvah um 20 Prozent angewachsen. Die Zahl der täglichen Ladevorgänge an öffentlichen Stationen in Deutschland hat sich im zweiten Halbjahr 2024 auf 137.000 erhöht. Das seien 20 Prozent mehr als im ersten Halbjahr, schreibt das Unternehmen Elvas in einem Ladereport. Auf Basis von über einer halben Milliarde ausgewerteter Datenpunkte habe der Report ...

Den vollständigen Artikel lesen ...