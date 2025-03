In einem Bericht von BloombergNEF wird die Leistung der weltweit neu installierten Photovoltaik-Anlagen in diesem Jahr auf etwa 698 Gigawatt geschätzt. Der Zubau im Jahr 2026 könnte dann auf 753 Gigawatt und 780 Gigawatt im Jahr 2027 steigen. von pv magazine Global Nach einem neuen Bericht von Bloomberg New Energy Finance (NEF) könnten im Jahr 2025 weltweit etwa 698 Gigawatt an neuer Photovoltaik-Leistung hinzukommen. Dies wäre ein weiter signifikanter Anstieg. Der Photovoltaik-Zubau lag im Vergleich bei 599 Gigawatt im Jahr 2024, 444 Gigawatt im Jahr 2023 und 252 Gigawatt im Jahr 2022. BloombergNEF ...

