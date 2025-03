In wenigen Stunden ist es soweit: Mercedes-Benz stellt das neue CLA Coupé vor. Für den Stuttgarter Autobauer ist es nicht irgendeine Weltpremiere eines neuen Fahrzeugs nein, der CLA ist der Hoffnungsträger der angeschlagenen Marke mit dem Stern, um wieder in die Spur zu finden. DER AKTIONÄR verrät, welche Details bereits feststehen. Am heutigen Donnerstag um 19 Uhr wird Mercedes das neue CLA Coupé enthüllen. Das besondere daran: Der neue CLA ist das erste Modell, das auf der neuen Mercedes Modular ...

Den vollständigen Artikel lesen ...