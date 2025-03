ACHTUNG: Interessenkonflikt - Ich besitze die Aktie zum Zeitpunkt des Interviews. CAUTION: Conflict of interest - I am a shareholder at the time of this interview. - Was gibt es Neues beim Unternehmen? - 100 Mio. Umsatz - kann eure Mühle überhaupt so viel verarbeiten? - Wie viel würde die Erweiterung der Anlage kosten? - Wie schaut die Struktur der bestehenden Deals aus? - Profitiert ihr von einem ...