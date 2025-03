DJ BMW ernennt Einkaufschef Post zum Nachfolger von Entwicklungschef Weber

DOW JONES--BMW verliert mit dem Abschluss der Serienentwicklung der Neuen Klasse seinen Entwicklungschef: Frank Weber (58) wird seinen Posten per Juni 2025 an Joachim Post übergeben, dem bisherigen Leiter für Einkauf und Lieferantennetzwerk, so BMW. Nachfolger von Post werde Nicolai Martin. Post gehört seit 2002 zu BMW und ist seit 2022 Mitglied des Vorstands.

"Joachim Post hat in den vergangenen Jahren seine große technologische Kompetenz und Führungserfahrung unter Beweis gestellt. Ich freue mich, dass er diese künftig in das Entwicklungsressort einbringen wird", sagte Aufsichtsratschef Norbert Reithofer laut Mitteilung.

