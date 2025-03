Herzlich Willkommen zum "eMobility Update'. Der chinesische Elektroautohersteller BYD feiert das Deutschland-Debüt seines Atto 2 und nennt nun auch die Preise. Das elektrische Kompakt-SUV kommt am morgigen Freitag ab rund 32.000 Euro in den Handel. Und zum Auftakt gibt's noch einen Rabatt, so dass der Wagen in der Grundausstattung zunächst nur rund 30.000 Euro kostet. Endlich gibt es ein günstiges Elektroauto von BYD in Deutschland! Der Atto 2 ...

