Schaeffler AG Herzogenaurach Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Schaeffler AG am 24. April 2025

Überblick über die Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024 sowie des für die Gesellschaft und den Konzern zusammengefassten Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen 6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 7. Neuwahlen zum Aufsichtsrat 8. Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und die entsprechenden Änderungen der Satzung Schaeffler AG

Herzogenaurach Eindeutige Kennung der Veranstaltung: 5e1bf15ae8eaef11b53e00505696f23c ISIN: DE000SHA0019 (WKN SHA001) Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der

am Donnerstag, den 24. April 2025, 10:00 Uhr (MESZ),

im Schaeffler Konferenzzentrum, Industriestraße 1-3, 91074 Herzogenaurach,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. I. Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024 sowie des für die Gesellschaft und den Konzern zusammengefassten Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Die Hauptversammlung hat deshalb zu diesem Tagesordnungspunkt 1 keinen Beschluss zu fassen. Die vorgenannten Unterlagen sind über die Internetseite der Gesellschaft unter www.schaeffler.com/hv zugänglich. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der Schaeffler AG ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von EUR 417.372.260,72 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,25 je dividendenberechtigter Stückaktie,

bei 944.884.641 Stückaktien sind das:

EUR

236.221.160,25 Einstellung in die Gewinnrücklagen: EUR 181.151.100,47 Bei entsprechender Beschlussfassung ist der Anspruch auf die Dividende gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 29. April 2025, fällig. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands entscheiden zu lassen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen. 5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen Nach der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014) ist die Schaeffler AG verpflichtet, den Abschlussprüfer regelmäßig - grundsätzlich spätestens alle zehn Jahre - zu wechseln. Aufgrund dieser rechtlichen Vorgaben darf die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, in dieser Hauptversammlung nicht mehr als Abschlussprüfer wiederbestellt werden. Der Wahlvorschlag des Aufsichtsrats stützt sich auf die Empfehlung und Präferenz seines Prüfungsausschusses. Auf Grundlage des gemäß Art. 16 Abs. 3 EU-Abschlussprüferverordnung durchgeführten Auswahlverfahrens hat der Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat unter Angabe von Gründen empfohlen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, entweder die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, oder die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025, zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts (§§ 115 Abs. 5 und 117 Nr. 2 WpHG) für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 sowie für den Fall einer prüferischen Durchsicht von zusätzlichen unterjährigen Finanzinformationen (§ 115 Abs. 7 WpHG) für das erste und/oder dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 und/oder für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 zum Prüfer für eine solche prüferische Durchsicht zu wählen. Dabei hat der Prüfungsausschuss eine begründete Präferenz für die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, mitgeteilt. Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung erklärt, dass diese frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte gemäß Art. 16 Abs. 2 Unterabs. 3 der EU-Abschlussprüferverordnung ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten der Hauptversammlung beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde. Der Aufsichtsrat schlägt daher - gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses - vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, 1. zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025; 2. zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts (§§ 115 Abs. 5 und 117 Nr. 2 WpHG) für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025; sowie 3. für den Fall einer prüferischen Durchsicht von zusätzlichen unterjährigen Finanzinformationen (§ 115 Abs. 7 WpHG) für das erste und/oder dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 und/oder für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 zum Prüfer für eine solche prüferische Durchsicht zu bestellen. 6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 Nach § 162 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft jährlich einen Vergütungsbericht über die Vergütung der Organmitglieder zu erstellen. Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus erfolgte auch eine inhaltliche Prüfung durch den Abschlussprüfer. Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. Gemäß § 120a Abs. 4 Satz 1 AktG hat die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das vorausgegangene Geschäftsjahr zu beschließen. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 ist von der Einberufung der Hauptversammlung an unter der Internetadresse www.schaeffler.com/hv abrufbar. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den von der Einberufung der Hauptversammlung an unter der Internetadresse www.schaeffler.com/hv abrufbaren Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 zu billigen. 7. Neuwahlen zum Aufsichtsrat Die gegenwärtige Amtszeit der Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 24. April 2025, sodass eine Neuwahl sämtlicher Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat erforderlich ist. Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG setzt sich nach §§ 96 Abs. 1 und 2, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Mitbestimmungsgesetzes von 1976 aus je zehn Vertretern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. Zudem muss sich der Aufsichtsrat gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus Männern zusammensetzen. Die gesetzliche Mindestquote gilt für den Aufsichtsrat als Gesamtorgan (Gesamterfüllung). Sowohl die Anteilseignervertreter- als auch die Arbeitnehmervertreterseite kann jedoch der Gesamterfüllung durch Mehrheitsbeschluss widersprechen. Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat haben am 10. Dezember 2015 einstimmig der Gesamterfüllung widersprochen und ihren Beschluss über den Widerspruch zuletzt am 31. Oktober 2024 einstimmig bestätigt. Der Mindestanteil ist daher von der Anteilseignervertreter- und der Arbeitnehmervertreterseite getrennt zu erfüllen. Der Aufsichtsrat muss daher mindestens drei weibliche Kandidatinnen zur Wahl vorschlagen, damit nach erfolgter Wahl die gesetzliche Quote auf der Anteilseignerseite weiterhin erreicht wird. Die Neuwahl der Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat soll dazu genutzt werden, für den Aufsichtsrat den Übergang zu einer Staffelstruktur (sog. "Staggered Board") einzuleiten. Die Arbeitnehmervertreter werden von der Staffelstruktur nicht erfasst. Bei einem Staggered Board enden die Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Zur Einführung der Staffelstruktur werden in dieser ordentlichen Hauptversammlung zunächst fünf Kandidaten für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, und fünf weitere Kandidaten für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, zur Wahl vorgeschlagen. Mit den vorgeschlagenen Amtszeiten von vier und zwei Jahren soll von der in § 11.3 Satz 3 der Satzung der Schaeffler AG vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, Aufsichtsratsmitglieder für eine kürzere Amtszeit als die Regelamtszeit von fünf Jahren zu bestellen. Durch den Übergang zu einem Staggered Board soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Zusammensetzung im Aufsichtsrat an ein sich veränderndes Umfeld und sich daraus ergebende geänderte Anforderungen an die Kompetenzen der Aufsichtsratsmitglieder flexibler anpassen zu können. Ferner führt ein Staggered Board zu einer größeren Ausgewogenheit zwischen der Bewahrung bestehender und der Gewinnung neuer Expertise und stärkt damit sowohl die personelle Kontinuität als auch die Flexibilität des Aufsichtsrats. Die Staffelstruktur vermeidet zudem, dass in einer einzigen Hauptversammlung eine Neuwahl aller Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat erforderlich wird, die zu entsprechenden Erfahrungsverlusten im Gremium führen kann. Mit der so geänderten Besetzungssystematik werden auch die Erwartungen internationaler Investoren berücksichtigt. Die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats stützen sich auf die Empfehlung seines Nominierungsausschusses, berücksichtigen die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele und streben die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Damit wird auch das vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung erarbeitete Diversitätskonzept umgesetzt. 7.1: Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Nominierungsausschusses vor, die folgenden fünf Kandidaten als Vertreter der Anteilseigner für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen: 1) Frau Sabine Bendiek

wohnhaft in Frankfurt am Main

Managerin 2) Herr Manfred Eibeck

wohnhaft in Maria-Lanzendorf, Österreich

Investor und Berater 3) Herr Dr. Holger Engelmann

wohnhaft in Gräfelfing

Vorstandsvorsitzender der Webasto SE 4) Frau Katherina Reiche

wohnhaft in Essen

Vorsitzende des Vorstands der Westenergie AG 5) Herr Prof. TU Graz e.h. KR Ing. Siegfried Wolf

wohnhaft in Weikersdorf, Österreich

Unternehmer 7.2: Zudem schlägt der Aufsichtsrat auf Empfehlung seines Nominierungsausschusses vor, die folgenden fünf Kandidaten als Vertreter der Anteilseigner für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen: 1) Herr Georg F. W. Schaeffler

wohnhaft in Dallas, USA und Herzogenaurach

Gesellschafter der INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG und Geschäftsführer der IHO Verwaltungs GmbH 2) Frau Susanne Heckelsberger

wohnhaft in Stuttgart

Unternehmensberaterin - Interim Managerin - Aufsichtsrätin 3) Herr KR Joachim Hirsch

wohnhaft in Naples, USA und Rohrmoos-Obertal, Österreich

Unternehmensberater 4) Herr Robin J. Stalker

wohnhaft in Oberreichenbach

Chartered Accountant 5) Herr Prof. Dr. Ing. Tong Zhang

wohnhaft in Shanghai, Volksrepublik China und Berlin

Direktor des technischen Institutes der Brennstoffzell-Fahrzeuge an der Tongji Universität, Shanghai, Volksrepublik China Im Fall seiner Wiederwahl soll Herr Georg F. W. Schaeffler als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden. Der Aufsichtsrat hat sich bei sämtlichen Kandidaten vergewissert, dass sie den für die Tätigkeit im Aufsichtsrat erforderlichen Zeitaufwand aufbringen können. Die vorgeschlagenen Kandidaten sind, mit Ausnahme von Herrn Manfred Eibeck, Frau Susanne Heckelsberger und Herrn Joachim Hirsch, bereits gegenwärtig Mitglieder des Aufsichtsrats der Schaeffler AG. Herr Georg F. W. Schaeffler hat zudem den Vorsitz dieses Organs inne. Herr Georg F. W. Schaeffler hält indirekt gemeinsam mit seiner Mutter, Frau Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, 79,17 % der Aktien der Schaeffler AG. Im Übrigen bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen einem der vorgeschlagenen Kandidaten einerseits und den Gesellschaften der Schaeffler Gruppe, den Organen der Schaeffler AG oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der Schaeffler AG beteiligten Aktionär andererseits. Der Aufsichtsrat schätzt die übrigen vorgeschlagenen Kandidaten als unabhängig im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) (in der Fassung vom 28. April 2022) ein. Ebenso entsprechen sämtliche vorgeschlagenen Kandidaten den Empfehlungen des DCGK zur Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten und ähnlichen Funktionen (kein "Overboarding"). Weitere Informationen über die zur Wahl gestellten Kandidaten, insbesondere die Lebensläufe der Kandidaten sowie die Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG, finden sich im Anschluss an die Tagesordnung. Diese Informationen sind außerdem unter www.schaeffler.com/hv veröffentlicht und werden dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. 8. Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und die entsprechenden Änderungen der Satzung Derzeit ist das Grundkapital der Gesellschaft in Stückaktien eingeteilt, welche auf den Inhaber lauten. § 10 Abs. 1 AktG sieht vor, dass die Aktien einer Aktiengesellschaft entweder auf den Namen oder auf den Inhaber lauten. Es ist beabsichtigt, die Aktien der Schaeffler AG auf Namensaktien umzustellen, bei denen der Name des Aktionärs in einem neu einzurichtenden Aktienregister festgehalten wird. Im Fall von Namensaktien bestehen gemäß § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG Rechte und Pflichten aus Aktien im Verhältnis zur Gesellschaft nur für und gegen die im Aktienregister Eingetragenen. Eine Vinkulierung der Aktien ist nicht vorgesehen. Außerhalb Deutschlands sind Namensaktien weit verbreitet. Auch in Deutschland haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Aktiengesellschaften von Inhaberaktien auf Namensaktien, insbesondere vor dem Hintergrund der sich ausweitenden, internationalen Investor-Relations-Arbeit, umgestellt. Der Wert der Aktie oder das Stimmrecht der Aktie werden durch die Umstellung nicht verändert. Namensaktien haben Vorteile sowohl bei der Kapitalmarktkommunikation als auch bei der direkten Aktionärskommunikation. Durch die Eintragung der Aktionäre in das Aktienregister kann die Gesellschaft zukünftig direkt mit ihren Aktionären in Kontakt treten und noch gezielter über die Entwicklung der Gesellschaft informieren. Darüber hinaus erleichtern Namensaktien die Vorbereitung künftiger Hauptversammlungen. Einladungen zu Hauptversammlungen können direkt von der Gesellschaft versendet werden, anstatt die Abwicklung über Depotbanken vorzunehmen. Dies erleichtert und beschleunigt die Kommunikationsprozesse zwischen den Aktionären und der Gesellschaft. Im Zuge der Umstellung auf Namensaktien ist auch eine Anpassung der Satzungsvorschriften zur Aktienart (§ 7 der Satzung), zur Teilnahme an der Hauptversammlung (§ 17 der Satzung) und zum Genehmigten Kapital 2024 (§ 6 der Satzung) sowie der dem Genehmigten Kapital 2024 zugrunde liegenden Beschlussfassung der Hauptversammlung erforderlich. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, folgende Beschlüsse zu fassen: a) Die bei Wirksamwerden der Satzungsänderung unter nachfolgender lit. b) bestehenden, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft werden unter Beibehaltung der bisherigen Stückelung in Namensaktien umgewandelt. Der Vorstand wird ermächtigt, alles Erforderliche und Notwendige für die Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien zu veranlassen. b) § 7.1 - § 7.3 der Satzung der Schaeffler AG werden wie folgt neu gefasst: "7.1 Die Stammaktien lauten auf den Namen. 7.2 Die Gesellschaft führt ein elektronisches Aktienregister. Die Aktionäre der Gesellschaft haben der Gesellschaft zur Eintragung in das Aktienregister die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu machen. 7.3 Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmungen darüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, so lauten sie auf den Namen." c) § 17.3 und § 17.4 der Satzung der Schaeffler AG werden wie folgt neu gefasst: "17.3 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft oder bei einer in der Einladung bezeichneten Stelle unter der in der Einladung hierfür mitgeteilten Adresse schriftlich oder auf einem von der Gesellschaft in der Einladung näher bestimmten elektronischen Weg anmelden. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 17.4 (einstweilen freibleibend)." d) Der Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 25. April 2024 zu Tagesordnungspunkt 10 lit. a) über die Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe neuer Aktien (Genehmigtes Kapital 2024) wird, soweit es bislang nicht ausgenutzt wurde, dahingehend geändert, dass sich die Ermächtigung anstelle zur Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf die Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien bezieht. Außerdem werden in § 6.3 der Satzung der Schaeffler AG die Worte "auf den Inhaber lautenden Stückaktien" durch die Worte "auf den Namen lautenden Stückaktien" ersetzt. II. Weitere Informationen (zu den Kandidaten für die Wahlen zum Aufsichtsrat) (zu Punkt 7 der Tagesordnung) Sabine Bendiek



Managerin Persönliche Daten: Jahrgang: 1966 Nationalität: Deutsch Ausbildung: 1985 - 1988 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Berufsakademie Mannheim mit Abschluss als Diplombetriebswirtin 1994 - 1996 Graduate Studies am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Electronic Engineering und Computer Science Beruflicher Werdegang: 1988 - 1996 Siemens Nixdorf Information Systems AG, München und Frankfurt am Main (Tätigkeit im Controlling, im internationalen Marketing und als Programm Manager) 1996 - 1999 Engagement Manager bei McKinsey & Company, Hamburg 1999 - 2003 Senior Investment Manager und (ab 2002) Partner von Earlybird Venture Capital, Hamburg 2003 - 2011 Dell Corporation, London und Frankfurt am Main Seit 2003 Director Marketing Regional Markets (London) Seit 2006 Director Marketing Germany/Austria/Switzerland (Frankfurt am Main) Seit 2007 Director Channel Business Germany/Austria/Switzerland (Frankfurt am Main) Seit 2009 General Manager Small & Medium Business Germany/Austria/Switzerland (Frankfurt am Main) 2011 - 2015 Geschäftsführerin in Deutschland der EMC Corporation, Frankfurt am Main 2016 - 2020 Vorsitzende der Geschäftsführung der Microsoft Deutschland GmbH 2021 - 2023 Chief People & Operating Officer, Arbeitsdirektorin und Mitglied des Vorstands der SAP SE Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Mitglied des Aufsichtsrats der Suse S.A., Luxemburg

Mitglied des Beirats der Vistra Ltd., Singapur

Mitglied des Beirats der Sunlight Group Energy Storage Systems Industrial and Commercial Single Member Société Anonyme, Athen, Griechenland * * *Manfred Eibeck



Investor und Berater Persönliche Daten: Jahrgang: 1960 Nationalität: Deutsch Ausbildung: Ausbildung zum Werkzeug- und Formenbauer bei den GLYCO Metall Werken; Studium des Maschinenbaus an der Hochschule Rhein-Main Beruflicher Werdegang: 1985 - 2002 Verschiedene Funktionen innerhalb des Opel-Konzerns (General Motors Europe) u.a. Direktor für Karosseriebau für die Omega- und Vectra-Produktion und Planungsleiter für Presse-, Karosserie- und Lackiererei bei Vauxhall (Großbritannien) 2002 - 2011 Verschiedene Leitungsfunktionen bei der Magna International Gruppe;

ab 2007 Executive Vice President und Chief Operating Officer von Magna Europe und zugleich ab 2010 Präsident von Magna Russia 2011 - 2018 Verschiedene Leitungsfunktionen bei der Russian Machines Group; ab 2012 Chief Exectuve Officer von Russian Machines (Russland) und zugleich ab 2015 Generaldirektor der Moskauer Niederlassung bei der Group GAZ Seit 2019 Geschäftsführer der EIC GmbH; Selbständige Tätigkeit als Investor und Berater Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Mitglied des Aufsichtsrats der CMBlu Energy AG

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Steyr Automotive GmbH

Mitglied des Beirats der Binz Automotive GmbH * * *Dr. Holger Engelmann



Vorstandsvorsitzender der Webasto SE Persönliche Daten: Jahrgang: 1965 Nationalität: Deutsch Ausbildung: Studium der Betriebswirtschaftslehre in Münster und Köln;

Promotion an der Universität Köln im Fachbereich Volkswirtschaftslehre (1993) Beruflicher Werdegang: 1993 - 1998 Verschiedene Stationen bei Fichtel und Sachs (heute ZF Friedrichshafen) u.a. Leiter der Abteilung Projektcontrolling und Beteiligungsprojekte 1998 - 2007 Verschiedene Leitungsfunktionen bei

Mannesmann Plastics Machinery;

zuletzt CFO der Unternehmensgruppe 2007 - 2010 Finanzvorstand Webasto AG (heute Webasto SE) Seit 2008 Vorsitzender des Management Boards der Webasto Roof & Components 2010 - 2012 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Webasto SE Seit 2013 Vorsitzender des Vorstands der Webasto SE Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Keine * * *Katherina Reiche



Vorsitzende des Vorstands der Westenergie AG Persönliche Daten: Jahrgang: 1973 Nationalität: Deutsch Ausbildung: Studium der Chemie an der Universität Potsdam Diplom-Chemikerin Beruflicher Werdegang: 1997 - 1998 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Potsdam 1998 - 2015 Mitglied des Deutschen Bundestages 2002 Teilnehmerin der 110. Baden-Badener Unternehmergespräche 2005 - 2009 Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, zuständig für Bildungs- und Forschungspolitik sowie für die Bereiche Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 2009 - 2013 Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 2013 - 2015 Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur 2013 - 2015 Vorsitzende des Beirates der Deutschen Flugsicherung, DFS GmbH 2015 - 2019 Hauptgeschäftsführerin und Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Verbandes kommunaler Unternehmen e. V. (VKU) Seit Januar 2020 Vorsitzende des Vorstands der Westenergie AG Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Mitglied des Board of Directors VGP NV, Antwerpen, Belgien

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der NEW AG

Mitglied des Aufsichtsrats der RheinEnergie AG

Mitglied des Aufsichtsrats der DEW21 GmbH * * *Prof. TU Graz e.h. KR Ing. Siegfried Wolf



Unternehmer Persönliche Daten: Jahrgang: 1957 Nationalität: Österreichisch Ausbildung: Ausbildung zum Werkzeugmachermeister

Berufsbegleitende Ausbildung zum Ingenieur an der Bundeslehranstalt für Maschinenbau und Betriebstechnik Beruflicher Werdegang: 1974 - 1981 Lehre, Technischer Angestellter im Qualitätsmesslabor, PHILIPS, Wien 1981 - 1983 Vereinigte Metallwerke Wien, Wien Leitung Feinmessraum

Stellvertretende Leitung der Qualitätskontrolle 1983 - 1995 Hirtenberger AG, Hirtenberg

Bereichsleiter Qualitätswesen

Werksdirektor, Gesamtprokurist 1995 - 1999 Präsident der Magna Europa AG 1999 - 2001 Präsident der Magna Europa AG und Vice-Chairman der Magna International Inc. 2001 - 2002 Präsident & CEO der Magna Steyr AG 2002 - 2005 Executive Vice-Chairman der Magna International Inc. 2005 - 2010 CEO der Magna International Inc. 2010 - 2018 Vorsitzender des Verwaltungsrats der Russian Machines Corporation 2010 - 2019 Aufsichtsratsvorsitzender, OJSC GAZ Group 2021 - 2024 Aufsichtsratsvorsitzender, Vitesco Technologies Group AG Auszeichnungen: 2002 Verleihung des Titels Ehrensenator der Technischen Universität Wien 2009 Verleihung der Ehrenprofessur der Technischen Universität Graz Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Mitglied des Aufsichtsrats der MIBA AG, Laakirchen, Österreich

Mitglied des Aufsichtsrats der Mitterbauer Beteiligungs AG, Laakirchen, Österreich

Mitglied des Aufsichtsrats der Porsche Automobil Holding SE

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Steyr Automotive GmbH, Steyr, Österreich * * *Georg F. W. Schaeffler



Gesellschafter der INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG und

Geschäftsführer der IHO Verwaltungs GmbH Persönliche Daten: Jahrgang: 1964 Nationalität: Deutsch Ausbildung: 1986 - 1990 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule St. Gallen, Schweiz

Abschluss als lic. oec. HSG 1996 - 1999 Studium der Rechtswissenschaften an der Duke Law School, USA

Dualer Abschluss als Juris Doctor, LL.M. (in International and Comparative Law) Beruflicher Werdegang: Seit 1981 Gesellschafter der Schaeffler Gruppe (bzw. Vorgängerunternehmen) 1990 - 1996 Diverse Managementfunktionen in Unternehmen der Schaeffler Gruppe (bzw. Vorgängerunternehmen) in Deutschland und den USA 2000 - 2006 Wirtschaftsanwalt in Dallas, USA Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Mitglied des Aufsichtsrats der Continental AG

Mitglied des Beirats der ATESTEO Management GmbH * * *Susanne Heckelsberger



Unternehmensberaterin - Interim Managerin - Aufsichtsrätin Persönliche Daten: Jahrgang: 1964 Nationalität: Deutsch Ausbildung: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim;

Steuerberater-Examen;

Wirtschaftsprüfer-Examen Beruflicher Werdegang: 1990 - 1994 KPMG Peat Marwick Treuhand

ab 1992 Prüfungsleiterin 1995 - 1998 GKT Industrie- und Handelstreuhand Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Managerin 1998 - 2000 AGIV AG

Leiterin der Abteilung Bilanzen und Berichtswesen 2000 - 2003 Dr. Rödl Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart

Geschäftsführerin 2003 - 2005 mg technologies AG (GEA Group)

Head of Central Group Internal Audit 2005 - 2007 Zimmer AG (GEA Group)

Vorstand Finanzen 2008 - 2010 Allianz Capital Partners

Chief Operating Officer 2011 - 2015 SH Financial Management Consulting GmbH

Interim Management & Unternehmensberatung

Gesellschafterin und Managing Director Relevante Mandate: 2010 - 2011 Ferrostaal AG (Interim)

Head of Internal Audit and Riskmanagement 2013 - 2014 Linde AG, Engineering Division (Interim)

Head of Finance, Global Accounting, Controlling, Global Tax 2015 - 2019 s. Oliver Group

Kaufmännische Geschäftsführerin (CFO)

Managing Director der s.Oliver Bernd Freier SARL Luxembourg

Weitere Mandate innerhalb der s.Oliver Group Seit 2020 SH Financial Management Consulting GmbH

Interim Management & Unternehmensberatung

Gesellschafterin und Managing Director Seit 2020 Villeroy & Boch AG

Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Prüfungsausschusses 2021 - 2024 Vitesco AG

Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Prüfungsausschusses Seit 2024 Stabilus SE

Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Prüfungsausschusses (ab Februar 2025) Seit 2025 Mitglied des Vorstands der Financial Experts Assosciation e.V. Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Villeroy & Boch AG

Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Stabilus SE * * *KR Joachim Hirsch



Unternehmensberater Persönliche Daten: Jahrgang: 1952 Nationalität: Deutsch Ausbildung: Studium der Betriebswirtschaftslehre in Reutlingen; Absolvent des Executive Leadership Programs der Thunderbird Global School of Management Beruflicher Werdegang: 1976 - 2007 Verschiedene Leitungsfunktionen in der Automobil-, Fertigungs-, Luftfahrt- und Chemieindustrie bei Magna International, Teksid Aluminium (President, CEO und Mitglied des Board of Directors 2003 bis 2007), Textron und TRW 2007 - 2020 Verschiedene Leitungsfunktionen bei

Magna International; ab 2008 Global President und von 2009 bis 2018 Direktor von Magna Powertrain and Magna Electronics; zuletzt Executive Vice President Magna Powertrain und CEO von Getrag Ford Transmissions Seit 2020 Selbständige Tätigkeit als Unternehmensberater Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Keine * * *Robin J. Stalker



Chartered Accountant Persönliche Daten: Jahrgang: 1958 Nationalität: Neuseeländisch Ausbildung: Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Internationalem Abschluss;

Steuerberater/A.C.A. Chartered Accountant, Neuseeland Beruflicher Werdegang: 1982 - 1986 Arthur Young (jetzt Ernst & Young)

Wirtschaftsprüfer 1986 - 1989 United International Pictures

Controller - Fernost 1989 - 1992 Warner Bros. International

Director of Operations 1992 - 1996 Freiberuflicher Unternehmensberater

für u.a. UCI und Hewitt Group 1996 - 1997 adidas AG

Head of Corporate Services/Reporting 1997 - 1999 adidas AG (adidas-Salomon AG von 12/1996 bis 05/2006)

Vice President Group Reporting 1999 - 2000 adidas-Salomon AG (adidas-Salomon AG von 12/1996 bis 05/2006)

Vice President Group Reporting & Taxes Seit 02/2000 adidas AG (adidas-Salomon AG von 12/1996 bis 05/2006)

Chief Financial Officer Seit 02/2001 adidas AG (adidas-Salomon AG von 12/1996 bis 05/2006)

Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen 2005 - 05/2017 adidas AG (adidas-Salomon AG von 12/1996 bis 05/2006)

Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen und Arbeitsdirektor Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Schmitz Cargobull AG

Mitglied des Aufsichtsrats der Hugo Boss AG * * *Prof. Dr.-Ing. Tong Zhang



Direktor des technischen Institutes der Brennstoffzell-Fahrzeuge an der Tongji Universität, Shanghai, Volksrepublik China Persönliche Daten: Jahrgang: 1960 Nationalität: Deutsch Ausbildung: Studium der Fahrzeugtechnik an der Universität Berlin

Promotion am Institut für Fahrzeugtechnik der Technischen Universität Berlin (1991) Beruflicher Werdegang: 1992 - 2006 Ford Werke GmbH, Köln

Entwicklungsingenieur, leitender Ingenieur, Gruppenleiter und technischer Leiter 2006 - 2010 Vizedirektor des Clean Energy Automotive Engineering Center der Tongji Universität, Shanghai, Volksrepublik China Geschäftsführer der Shanghai Fuel Cell Vehicle Powertrain Co., Ltd. 2011 - 2016 Direktor des Clean Energy Automotive Engineering Center der Tongji Universität, Shanghai, Volksrepublik China Direktor des National Fuel Cell Vehicle and Powertrain System Engineering Research Center 2017 - 2024 Direktor der Akademischen Kommission, Fachbereich Fahrzeugtechnik der Tongji Universität, Shanghai, Volksrepublik China Seit 2025 Direktor des Instituts für Brennstofffahrzeugtechnik an der Tongji Universität, Shanghai, Volksrepublik China Auszeichnungen: 2007 Shanghai Science and Technology Award 2008 China Science and Technology Award 2009 Gewinner des China "Thousand Talent People" Program 2010 Shanghai Expo Contribution Award Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Unabhängiges Mitglied der Geschäftsführung der

Zhejiang Tieliu Clutch Co., Ltd., Hangzhou, Volksrepublik China

Vorsitzender der Geschäftsführung der

D.R. (Zhejiang) Powertrain Technology Co., Ltd., Jiaxing, Volksrepublik China * * * III. Weitere Angaben und Hinweise

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung EUR 944.884.641,00 und ist eingeteilt in 944.884.641 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie. Jede Stückaktie gewährt in der ordentlichen Hauptversammlung grundsätzlich eine Stimme. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien im Zeitpunkt der Einberufung beträgt somit grundsätzlich 944.884.641. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. Voraussetzungen für die Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und die Ausübung der Aktionärsrechte Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte im Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung (siehe unten) sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter Schaeffler AG c/o Computershare Operations Center 80249 München E-Mail: anmeldestelle@computershare.de mindestens sechs Tage vor der ordentlichen Hauptversammlung, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind, also bis zum 17. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen.

c/o Computershare Operations Center

80249 München

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

oder gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 über einen Intermediär:

SWIFT: CMDHDEMMXXX

Instruktionen gemäß ISO 20022

Autorisierung über SWIFT Relationship Management Application (RMA) erforderlich

mindestens sechs Tage vor der ordentlichen Hauptversammlung, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind, also bis zum 17. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch Vorlage eines durch den Letztintermediär in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache ausgestellten besonderen Nachweises über den Anteilsbesitz zu erbringen; hierzu reicht in jedem Fall ein Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Geschäftsschluss des 2. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ), beziehen ("Nachweisstichtag").

geöffnet und steht ihnen auch am Tag der Hauptversammlung und während ihrer vollständigen Dauer zur Verfügung. Die Anmeldung im InvestorPortal erfolgt mit den Zugangsdaten, welche die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten zusammen mit der Eintrittskarte erhalten. Bei Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals sind die im InvestorPortal hinterlegten Hinweise und Nutzungsbedingungen zu beachten. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl Aktionäre können ihr Stimmrecht im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) sowie durch Vollmachtserteilung ausüben.

Aktionäre, die ihr Stimmrecht per E-Mail ausüben wollen, werden gebeten, zur Stimmrechtsausübung das Formular zu verwenden, das die Gesellschaft hierfür bereithält. Dieses Formular erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zur ordentlichen Hauptversammlung. Die Verwendung des Formulars ist nicht zwingend. Zur wirksamen Ausübung ihres Stimmrechts per Briefwahl sind Aktionäre gehalten, bei ihrer Stimmabgabe ihren vollständigen Namen (und bei juristischen Personen oder Personengesellschaften die vollständige Firma), ihre Anschrift sowie die auf der Eintrittskarte zur ordentlichen Hauptversammlung angegebene Kartennummer anzugeben. Vertretung bei Stimmrechtsausübung oder Teilnahme Der Aktionär kann sein Stimmrecht bzw. seine sonstigen Teilnahmerechte in der ordentlichen Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen.

c/o Computershare Operations Center

80249 München

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

oder gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 über einen Intermediär

Die Vollmacht kann ab der Freischaltung des InvestorPortals und auch noch während der ordentlichen Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter in der Hauptversammlung festgelegten Zeitpunkt unter Verwendung der Daten der Eintrittskarte auch über das InvestorPortal erteilt oder widerrufen werden. Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung an Intermediäre sowie an Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater, Personen oder Institutionen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG erteilt, so ist die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. Sie muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Wir bitten daher Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, sich mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen Personen zurückweisen. Besonderheiten bei Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte in der ordentlichen Hauptversammlung entsprechend ihren Weisungen durch Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen, die von der Gesellschaft zu diesem Zweck benannt sind. Auch in diesem Fall muss sich der Aktionär - wie zuvor beschrieben - fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und seinen Anteilsbesitz fristgerecht nachweisen. Wenn ein Aktionär die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchte, muss er ihnen zu jedem Tagesordnungspunkt, über den abgestimmt wird, Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht ausgeübt werden soll. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Eine Ausübung der Stimmrechte durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nach eigenem Ermessen ist nicht möglich. Es werden ausschließlich Weisungen zu von der Gesellschaft bekanntgemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung sowie zu von der Gesellschaft aufgrund eines Verlangens einer Minderheit nach § 122 Abs. 2 AktG, als Gegenantrag nach § 126 Abs. 1 AktG oder als Wahlvorschlag nach § 127 AktG bekanntgemachten Beschlussvorschlägen von Aktionären berücksichtigt. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegennehmen. Zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter für Aktionäre kann das Formular verwendet werden, das Aktionäre bei rechtzeitiger Anmeldung und Nachweiserbringung mit der Eintrittskarte zur ordentlichen Hauptversammlung erhalten. Das entsprechende Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.schaeffler.com/hv

zur Verfügung. Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf sowie die Erteilung von Weisungen können auch schon vor der ordentlichen Hauptversammlung in Textform, aus organisatorischen Gründen bis spätestens 23. April 2025, 18:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich), an folgende Adresse erfolgen: Schaeffler AG

c/o Computershare Operations Center

80249 München

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

oder gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 über einen Intermediär

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können durch Aktionäre ab der Freischaltung des InvestorPortals und auch noch während der ordentlichen Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter in der Hauptversammlung festgelegten Zeitpunkt auch unter Verwendung der Daten der Eintrittskarte auch über das InvestorPortal erteilt, geändert oder widerrufen werden. Weitere Informationen zur Ausübung der Aktionärsrechte Gehen auf demselben Übermittlungsweg fristgemäß mehrere Briefwahlstimmen bzw. Vollmachten und Weisungen zu, ist die zeitlich zuletzt zugegangene Erklärung verbindlich. Sollten Stimmrechte fristgemäß auf mehreren Wegen durch Briefwahl ausgeübt bzw. Vollmacht und ggf. Weisungen erteilt werden, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. elektronisch über das InvestorPortal, 2. elektronisch durch Intermediäre gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212, 3. per E-Mail, 4. auf postalischem Weg. Sollten auf dem gleichen Weg Erklärungen mit mehr als einer Form der Stimmrechtsausübung eingehen, gilt: Briefwahlstimmen haben Vorrang gegenüber der Erteilung von Vollmacht. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft haben Vorrang gegenüber einer anderweitigen Erteilung von Vollmacht. Die persönliche Teilnahme gilt als Widerruf der zuvor abgegebenen Erklärungen. Rechte der Aktionäre Anträge von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG Aktionäre deren Anteile allein oder zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals oder allein oder zusammen den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Darüber hinaus kann die Hauptversammlung gemäß § 87 Abs. 4 AktG auf Antrag nach § 122 Abs. 2 Satz 1 AktG die nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nummer 1 AktG festgelegte Maximalvergütung für den Vorstand herabsetzen. Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft schriftlich mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung - der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen -, also bis spätestens zum Ablauf des 24. März 2025, 24:00 Uhr (MEZ), zugehen. Später zugehende Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Die Aktionäre werden gebeten, entsprechende Ergänzungsverlangen an die folgende Adresse zu richten: Schaeffler AG

Vorstand

z. Hd. Rechtsabteilung

Industriestraße 1-3

91074 Herzogenaurach

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über das Ergänzungsverlangen halten, wobei § 70 AktG für die Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden. Bekanntzumachende Ergänzungsverlangen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht mit der Einberufung bekannt gemacht wurden - unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse www.schaeffler.com/hv

bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG Die Aktionäre können zudem in der Hauptversammlung Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung stellen sowie - sofern ein entsprechender Gegenstand auf die Tagesordnung gesetzt wird - Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder des Abschlussprüfers machen. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesellschaft unter der nachstehend angegebenen Adresse mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung - der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen -, also bis spätestens zum Ablauf des 9. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich über die Internetseite www.schaeffler.com/hv

zugänglich gemacht (§ 126 Abs. 1 Satz 3, § 127 Satz 1 AktG). Die Gesellschaft kann von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner etwaigen Begründung sowie eines Wahlvorschlags absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände des § 126 Abs. 2 AktG (bei Gegenanträgen und Wahlvorschlägen) oder des § 127 Satz 3 AktG (bei Wahlvorschlägen) vorliegt. Die Ausschlusstatbestände sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.schaeffler.com/hv

dargestellt. Gegenanträge (nebst etwaiger Begründung) und Wahlvorschläge von Aktionären zur ordentlichen Hauptversammlung sind jeweils ausschließlich an die folgende Adresse zu richten: Schaeffler AG

Rechtsabteilung

Industriestraße 1-3

91074 Herzogenaurach

E-Mail: OR-HZA-Legal-Team-DE-HZA@schaeffler.com

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden nicht zugänglich gemacht. Das Recht eines jeden Aktionärs während der ordentlichen Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten oder Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder des Abschlussprüfers auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der ordentlichen Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt werden. Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie zur Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Ausübung des gesetzlichen Auskunftsrechts gemäß § 131 Abs. 1 AktG setzt die Teilnahme an der Hauptversammlung voraus. Gemäß § 18.2 der Satzung der Gesellschaft ist der Versammlungsleiter ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den gesamten Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Frage- oder Redebeiträge festzusetzen. Zudem ist der Vorstand berechtigt, in bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG geregelten Fällen die Auskunft zu verweigern. Die Tatbestände, in denen der Vorstand berechtigt ist, die Auskunft zu verweigern, sind im Rahmen der Rechte der Aktionäre auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.schaeffler.com/hv

dargestellt. Informationen gemäß § 124a AktG auf der Internetseite der Gesellschaft Der Inhalt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen, veröffentlichungspflichtige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung (auch zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG) stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.schaeffler.com/hv

zur Verfügung. Die zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch während der ordentlichen Hauptversammlung am 24. April 2025 zugänglich sein. Die Einberufung zur Hauptversammlung ist im Bundesanzeiger vom 13. März 2025 veröffentlicht und wurde solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Übertragung im Internet Die ordnungsgemäß zur ordentlichen Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre der Schaeffler AG bzw. ihre Bevollmächtigten können die gesamte ordentliche Hauptversammlung am 24. April 2025 ab 10:00 Uhr (MESZ) live in Bild und Ton im InvestorPortal, das über www.schaeffler.com/hv

erreichbar ist, verfolgen. Bitte entnehmen Sie die erforderlichen Zugangsdaten zum InvestorPortal Ihrer Eintrittskarte. Für die interessierte Öffentlichkeit wird die ordentliche Hauptversammlung auszugsweise direkt unter www.schaeffler.com/hv

übertragen. Die vorstehend beschriebenen Übertragungen der ordentlichen Hauptversammlung finden nur statt, wenn und soweit dies vom Versammlungsleiter gemäß § 20 der Satzung der Schaeffler AG zugelassen wird und steht unter dem Vorbehalt der technischen Verfügbarkeit. Die Möglichkeit, dass Aktionäre gemäß § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG an der ordentlichen Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben, besteht nicht; insbesondere ermöglicht die Übertragung keine Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG. Informationen zum Datenschutz für Aktionäre Im Zusammenhang mit der Durchführung der Hauptversammlung erhebt und verarbeitet die Gesellschaft (Industriestraße 1-3, 91074 Herzogenaurach, E-Mail Datenschutzbeauftragter: Datenschutz@schaeffler.com) als Verantwortliche personenbezogene Daten über die Aktionäre und/oder über ihren Bevollmächtigten. Dies geschieht, um Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Einzelheiten zum Umgang mit den personenbezogenen Daten und zu den Rechten gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden die Aktionäre im Internet auf der Webseite zur Hauptversammlung www.schaeffler.com/hv



Herzogenaurach, im März 2025 Der Vorstand Auszug der Angaben gemäß Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung nach § 125 AktG der Schaeffler AG A. Inhalt der Mitteilung 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Ordentliche Hauptversammlung der Schaeffler AG am 24. April 2025 (Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 5e1bf15ae8eaef11b53e00505696f23c) 2. Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung (Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM) B. Angaben zum Emittenten 1. ISIN: DE000SHA0019 2. Name des Emittenten: Schaeffler AG C. Angaben zur Hauptversammlung 1. Datum der Hauptversammlung: 24. April 2025 (Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250424) 2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 10:00 Uhr (MESZ) (Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 8:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) 3. Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzversammlung) (Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET) 4. Ort der Hauptversammlung:

Schaeffler Konferenzzentrum, Industriestraße 1-3, 91074 Herzogenaurach 5. Aufzeichnungsdatum: 2. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250402, 22:00 Uhr UTC) 6. Internetseite zur Hauptversammlung (URL): www.schaeffler.com/hv