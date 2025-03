Zürich - Der Dollar hat am Donnerstagnachmittag nach der Veröffentlichung von Arbeitsmarkt- und Preisdaten aus Amerika an Wert gewonnen. Zur Schweizer Währung legt der «Greenback» deutlich auf 0,8849 Franken zu nach 0,8824 Franken am Mittag. Auch gegenüber dem Euro zieht der Dollar an: Derzeit wird die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,0857 Dollar nach 1,0872 gegen Mittag gehandelt. Dagegen gewann der Euro gegenüber dem Franken an Wert und kletterte ...

