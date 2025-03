Beijing, 13. März 2025 (ots/PRNewswire) -Am 12. März 2025 hat Waterdrop Inc. (NYSE: WDH), eine führende Technologieplattform für Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen mit positiver sozialer Wirkung, seine ungeprüften Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr bekannt gegeben.Im vierten Quartal verzeichnete Waterdrop eine Nettobetriebsleistung von 686,8 Mio. RMB. Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich auf insgesamt 99,6 Mio. RMB und lag damit um 68,5 % höher als im Vorjahresquartal, womit das zwölfte Quartal in Folge profitabel blieb. Die Betriebskosten, einschließlich Vertriebs- und Marketingkosten, allgemeine und Verwaltungskosten sowie Forschungs- und Entwicklungskosten, machten 45,1 % der Einnahmen aus.Für das Jahr 2024 meldete Waterdrop einen Anstieg der Nettobetriebseinnahmen um 5,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 2.771,8 Mio. RMB Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich auf insgesamt 367,5 Mio. RMB und lag damit um 119,8 % über dem des Vorjahres. Die Betriebskosten, einschließlich Vertriebs- und Marketingkosten, allgemeine und Verwaltungskosten sowie Forschungs- und Entwicklungskosten, machten 46,1 % des Umsatzes aus, was einem Rückgang von 8,7 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.In Anerkennung der unschätzbaren Unterstützung durch die Aktionäre hat Waterdrop eine weitere Bardividende beschlossen. Die Bardividende in Höhe von 0,02 USD pro ADS oder 0,002 USD pro Stammaktie an die zum Geschäftsschluss am 11. April 2025 eingetragenen Aktionäre. Das Zahlungsdatum wird voraussichtlich am oder um den 30. April 2025 für Inhaber von Stammaktien und am oder um den 2. Mai 2025 für Inhaber von ADSs sein.Seit der Ankündigung seines ersten Aktienrückkaufprogramms im September 2021 hat Waterdrop bis zum 28. Februar 2025 etwa 52,1 Mio. American Depositary Shares (ADSs) auf dem freien Markt gegen Bargeld für einen Gesamtbetrag von etwa 103,7 Mio. USD zurückerworben.Zum 31. Dezember 2024 belief sich der Barmittelbestand des Unternehmens auf 3.670,3 Mio. RMB (502,8 Mio. USD), verglichen mit 3.571,6 Mio. RMB zum 31. Dezember 2023.Der Betriebsgewinn im Versicherungsgeschäft belief sich im Jahr 2024 auf 477,2 Mio. RMBIm vierten Quartal 2024 beliefen sich die versicherungsbezogenen Einnahmen von Waterdrop auf 582,4 Mio. RMB. Die Erstjahresprämien aus dem Versicherungsgeschäft beliefen sich auf 1.897,9 Mio. RMB, was einem Anstieg von 24,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Jahr 2024 beliefen sich die versicherungsbezogenen Einnahmen von Waterdrop auf 2.363,8 Mio. RMB. Der jährliche Betriebsgewinn belief sich auf 477,2 Mio. RMB.Peng Shen, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von Waterdrop, kommentierte: "Unser Versicherungsgeschäft schloss das Jahr mit einem GJP von 7.472,8 Mio. RMB ab, was einem Wachstum von 5,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im vierten Quartal konzentrierten wir uns verstärkt auf die Optimierung der Kundenakquisitionskanäle und die Diversifizierung des Produktangebots, was sich in soliden Ergebnissen niederschlug. Unsere gezielten Akquisitionsstrategien haben zu einem Anstieg der neu gewonnenen Nutzer um 14,9 % im Vergleich zum Vorjahr geführt."Waterdrop hat kürzlich die strategische Integration und den lokalen Einsatz von DeepSeek-Modellen bekannt gegeben, was einen bedeutenden Schritt nach vorne im KI-gesteuerten Versicherungsökosystem darstellt. Dank fortschrittlicher KI-Modelle unterstützt der KI-Versicherungsexperte von Waterdrop jetzt multimodale Interaktionen, einschließlich Sprache und Text. Das System zeichnet sich durch das Management komplexer Dialoge und die Unterstützung von Verkaufsstrategien aus und wickelt eigenständig Sprachkommunikation und Beratungsgespräche für medizinische Versicherungsprodukte ab.Waterdrop Medical Crowdfunding sammelte 67,5 Mrd. RMB für 3,40 Mio. Patienten einIm Laufe des Quartals hat Waterdrop Medical Crowdfunding seine Mission der "Notfallrettung" mit bemerkenswertem Erfolg erfüllt. Bis zum 31. Dezember 2024 hatten rund 470 Mio. Menschen über Waterdrop Medical Crowdfunding insgesamt 67,5 Mrd. RMB für 3,40 Mio. Patienten gespendet.Als Meilenstein wurde Waterdrop Medical Crowdfunding offiziell als Pionier in Chinas standardisiertem medizinischen Crowdfunding-Sektor anerkannt. Nach neuen Gesetzesänderungen wurde die Plattform am 25. Dezember 2024 vom Ministerium für zivile Angelegenheiten als eine der ersten staatlich anerkannten "Online-Service-Plattformen für Personen, die finanzielle Hilfe suchen" ausgezeichnet.Die Digital Clinical Trial Solution von Waterdrop hat ihr Wachstum im vierten Quartal 2024 fortgesetzt und einen Umsatz von ca. 25,5 Mio. RMB erzielt, was einer Steigerung von 22,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und im Jahr 2024 beliefen sich die Einnahmen auf 91,1 Mio. RMB. Bis zum 31. Dezember 2024 hatte das Unternehmen über die E-Find-Plattform insgesamt 10.395 Patienten in 1.212 klinische Studienprogramme eingeschrieben.Peng Shen kommentierte: "Im Jahr 2024 hat Waterdrop in allen Geschäftsbereichen eine solide Leistung erbracht, angetrieben von seinem integrierten Szenario-Ökosystem und nachhaltigen KI-Investitionen. Durch die vollständige Aufwertung von Produkten und Dienstleistungen durch diese strategischen Vorteile hat das Unternehmen neue Maßstäbe für die KI-Umsetzung in der Branche gesetzt. Inmitten des beschleunigten technologischen Fortschritts im Jahr 2025 bleibt Waterdrop dem Motto "Tech for Good" verpflichtet und nutzt die Widerstandsfähigkeit strategisch, um neue Chancen zu ergreifen und gleichzeitig integratives Wachstum durch zugängliche KI-Lösungen zu fördern."Waterdrop gibt die Ernennung eines neuen unabhängigen Direktors bekanntWaterdrop gab heute die Ernennung von Chen Lin zum unabhängigen Direktor und Mitglied des Prüfungsausschusses des Vorstands des Unternehmens mit Wirkung zum 11. März 2025 bekannt.Chen Lin war in verschiedenen Positionen an der Universität Hongkong tätig, unter anderem seit August 2013 als Lehrstuhlinhaber für Finanzen und Stelux-Professor für Finanzen und seit Januar 2023 als stellvertretender Vizepräsident. Darüber hinaus war Herr Lin als unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor für mehrere Unternehmen tätig, darunter seit Dezember 2024 für Artificial Intelligent Interconnection Technology Co., Ltd., seit September 2024 für Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd., seit Oktober 2023 für Shiyue Daotian Group Co., Limited (HKEX: 09676), seit September 2023 für Allianz Global Investors Fund Management Co., Ltd., seit Januar 2022 CNCB (Hong Kong) Investment Limited und China Merchants Land Asset Management Co., seit Dezember 2019 Limited (der Manager von China Merchants Commercial REIT (HKEX: 01503)).Herr Lin ist seit Juli 2023 nicht-offizielles Mitglied der Task Force zur Förderung der Web3-Entwicklung der Regierung von Hongkong, seit März 2023 Fellow der Academy of Social Sciences, Großbritannien, seit Juni 2022 Mitglied der Academia Europaea, seit August 2021 Mitglied des Hang Seng Index Advisory Committee, seit März 2021 Mitglied der Fintech Advisory Group der Securities and Futures Commission und seit Juni 2019 beratendes Mitglied des Hong Kong Institute for Monetary and Financial Research der Hong Kong Monetary Authority. Herr Lin war außerdem von Januar 2017 bis Dezember 2022 Mitglied des Unterausschusses für Währungsfragen des Beratungsausschusses für den Devisenfonds von Hongkong.Herr Lin erwarb im August 2006 einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften, im August 2005 einen Master of Arts in Wirtschaftswissenschaften und im Mai 2004 einen Master of Business Administration (MBA) an der University of Florida in den Vereinigten Staaten. Im Juli 2000 erhielt er seinen Bachelorabschluss in Ingenieurwesen von der South China University of Technology.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/finanzergebnisse-von-waterdrop-fur-q4-und-gj2024-der-jahresnettogewinn-steigt-im-jahresvergleich-um-119-8--und-es-wird-eine-bardividende-beschlossen-302401285.htmlPressekontakt:Bin Hou,houbin11@shuidi-inc.comOriginal-Content von: Waterdrop Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178709/5990488