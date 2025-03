DJ Aktien Schweiz etwas leichter - Docmorris knicken ein

DOW JONES--Die Berg- und Talfahrt an der schweizerischen Börsen hat sich fortgesetzt. Am Donnerstag ging der SMI mit einem leichten Minus aus dem Handel. Händler sprechen von einer unverändert hohen Verunsicherung am Markt wegen der sprunghaften und offenbar kaum mit einer Strategie unterlegten Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. "Auch an der Wall Street ist die Euphorie über Trumps Wahlsieg längst verflogen, stattdessen rückt immer mehr die Frage in den Vordergrund, wie schädlich die Politik des neuen Präsidenten eigentlich ist", hieß es bei CMC.

Trump hat mit der Einführung von Zöllen in Höhe von 200 Prozent auf alkoholische Getränke aus der Europäischen Union gedroht, nachdem die EU-Kommission Vergeltungszölle angekündigt hatte. Die Europäische Kommission will ab dem nächsten Monat Einfuhrzölle auf US-Waren im Wert von 28 Milliarden Dollar, darunter Whiskey, erheben. Die Ankündigung erfolgte, nachdem Trumps 25-prozentige Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft getreten waren.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 12.836 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 20,64 (zuvor: 22,71) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten brachen die Aktien von Docmorris um 28,7 Prozent ein. Die Online-Apotheke erreichte zwar die Jahresziele. Jedoch lastete die Ankündigung einer Kapitalerhöhung schwer auf dem Kurs. Docmorris will weitere Eigenmittel in Höhe von rund 200 Millionen Franken aufbringen. Dies soll dies in erster Linie über eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die bestehenden Aktionäre geschehen. Ziel sei eine Stärkung der Bilanz für die Umsetzung strategischer Ziele und die Sicherstellung der Rückzahlung der 2026 fälligen Wandelanleihe über 95 Millionen Franken.

Die Aktien der Index-Schwergewichte zeigten sich mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während es für die Titel von Roche um 1,1 Prozent nach unten ging, legten die Novartis-Papiere um 0,6 Prozent und die Aktien von Nestle um 0,1 Prozent zu.

March 13, 2025

