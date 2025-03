Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Swiss Prime Site: Ordentliche Generalversammlung stimmt sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu



13.03.2025 / 18:30 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Zug, 13. März 2025 Genehmigung des Jahresabschlusses 2024 sowie der Ausschüttung von CHF 3.45 pro Aktie

Zustimmung zum Bericht über nichtfinanzielle Belange

Zustimmung zu sämtlichen Anträgen bezüglich der Vergütungen

Wiederwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt An der ordentlichen Generalversammlung von der Swiss Prime Site AG in Zug waren 53'286'200 der ausgegebenen Aktien bzw. 66.41% des Aktienkapitals vertreten. Genehmigung des Jahresabschlusses 2024 sowie der Ausschüttung von CHF 3.45 pro Aktie

Der Jahresabschluss 2024 wurde von der Generalversammlung genehmigt. Weiter wurde die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 3.45 brutto (CHF 2.846 netto) je dividendenberechtigte Namenaktie bestätigt. Diese setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 1.725 brutto je Namenaktie (CHF 1.121 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 1.725 je Namenaktie. Die Auszahlung in Höhe von insgesamt CHF 2.846 netto pro dividendenberechtigte Namenaktie wird am 25. März 2025 erfolgen. Zustimmung zu sämtlichen Anträgen bezüglich des nichtfinanziellen Berichts und der Vergütungen

Die Generalversammlung hat in einer konsultativen Abstimmung sowohl den Bericht über nichtfinanzielle Belange als auch den Vergütungsbericht 2024 von Swiss Prime Site gutgeheissen. Darüber hinaus genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre in zwei separaten, bindenden Abstimmungen die Gesamtvergütung 2025 für die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie für die Geschäftsleitung der Gruppe.



Bestätigung aller Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt

Die Generalversammlung stimmte für die Wiederwahl der Verwaltungsrätinnen Barbara Knoflach, Gabrielle Nater-Bass, Brigitte Walter sowie der Verwaltungsräte Ton Büchner, Thomas Studhalter, Reto Conrad und Detlef Trefzger für eine weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2026. Ton Büchner wurde als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt. Für die neue Amtszeit werden sich die Ausschüsse, unverändert zum vergangenen Jahr, wie folgt zusammensetzen: Der Prüfungsausschuss aus Thomas Studhalter (Vorsitzender), Brigitte Walter sowie Reto Conrad und der Nominations- und Vergütungsausschuss aus Gabrielle Nater-Bass (Vorsitzende), Barbara Knoflach sowie Detlef Trefzger. Den Anlageausschuss bilden Barbara Knoflach (Vorsitzende), Brigitte Walter sowie Reto Conrad. Der Nachhaltigkeitsausschuss setzt sich zusammen aus Ton Büchner (Vorsitzender), Barbara Knoflach sowie Detlef Trefzger. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Investor Relations, Florian Hauber

Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss



Media Relations, Patrick Djizmedjian

Tel. +41 58 317 17 42, patrick.djizmedjian@sps.swiss





