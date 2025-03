Am Dienstagabend hatten wir auf eine Short-Chance mit Hugo Boss-Aktie ISIN: DE000A1PHFF7 hingewiesen. Die Überschrift lautete: "DAX & Co.: Das Risiko eines weiteren Kurseinbruchs ist noch nicht vom Tisch!" Am Mittwoch konnten diejenigen die den RuMaS-Einstiegskurs für den Trade mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat genutzt haben, auf einen Gewinn von bis zu 21 Prozent schauen und die Überschrift im Express-Service war: "Treffer auf der Short-Seite!" ...

