Die Angst vor dem großen Crash ist an den Märkten zuletzt etwas in den Hintergrund getreten und am Mittwoch machten sich vermehrt positive Signale bemerkbar. Nicht einmal Gegenzölle der EU für diverse US-Produkte konnten die Stimmung wieder weiter herunterreißen und stattdessen machte sich Hoffnung auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine breit. Dazu gesellten sich bei einigen Einzeltiteln weitere angenehme Neuigkeiten.Anzeige:Den Vogel abgeschossen hat die Aktie von Nel ASA (NO0010081235) mit Kursgewinnen von knapp 60 Prozent an nur ...

