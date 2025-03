Marc Zuckerberg hatte es im Januar dieses Jahres angekündigt: In diesem Jahr wird Meta Platforms bis zu 65 Milliarden Dollar in Projekte im Bereich Künstliche Intelligenz investieren. Nun wurde bekannt, dass Meta einen eigenen KI-Chip testet. Das dürfte der Meta-Aktie mittelfristig neuen Schub verleihen. Zunächst muss jedoch eine wichtige Chartzone verteidigt werden. Der Mutterkonzern von Facebook, WhatsApp und Instagram steigt tiefer in Künstliche Intelligenz ein. Meta Platforms testet einen eigenen ...

