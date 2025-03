Die geplante Übernahme des deutschen Logistikanbieters Schenker durch DSV A/S steht kurz vor dem Abschluss. Der dänische Logistikkonzern, dessen Aktie aktuell bei 186,60 Euro notiert und seit Jahresbeginn einen Rückgang von 9,29 Prozent verzeichnet, wartet auf die Entscheidung der EU-Wettbewerbsbehörden. Diese prüfen den 14,3 Milliarden Euro schweren Deal und werden voraussichtlich bis zum 8. April 2025 ihr Urteil fällen.

Aufstieg zum weltweit größten Logistikunternehmen

Durch die Akquisition von Schenker würde DSV A/S zum weltweiten Marktführer im Logistiksektor avancieren. Die strategische Integration stärkt die Präsenz des dänischen Unternehmens insbesondere in Europa und Asien. Zudem erweitert die Übernahme das Dienstleistungsportfolio von DSV, wobei vor allem der Bereich der integrierten Logistiklösungen profitieren würde. Diese strategische Neuausrichtung erklärt teilweise die starke Entwicklung des Aktienkurses über die letzten zwölf Monate, der trotz der jüngsten Kursrückgänge ein Plus von 29,49 Prozent verzeichnet.

Solide Finanzkennzahlen trotz hoher Bewertung

Die finanzielle Position von DSV A/S spiegelt sich in einer Marktkapitalisierung von 44,28 Milliarden Euro wider. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,46 und einem Gewinn pro Aktie von 6,79 Euro zeigt sich das Unternehmen solid aufgestellt, wenngleich die Bewertung im Branchenvergleich eher im oberen Bereich liegt. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0,53 Prozent.

Bedeutung der EU-Entscheidung für die Branche

Die bevorstehende Entscheidung der EU-Aufsichtsbehörden wird nicht nur für DSV A/S richtungsweisend sein, sondern könnte auch weitreichende Auswirkungen auf den gesamten Logistiksektor haben. Bei einer Genehmigung der Übernahme ist mit einer fortschreitenden Konsolidierung der Branche zu rechnen. Derzeit befindet sich die Aktie mit einem Abstand von 11,61 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 211,10 Euro, das im Oktober 2024 erreicht wurde - ein Hinweis darauf, dass Marktteilnehmer die Erfolgsaussichten der Übernahme und ihre Auswirkungen auf die Unternehmensentwicklung unterschiedlich einschätzen.

