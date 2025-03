Reckitt Benckiser, bekannt für Marken wie Dettol und Strepsils, befindet sich in einer Phase bedeutender Transformation. Der Konzern verzeichnete zuletzt einen Kursrückgang von 4,13% innerhalb einer Woche und notierte am Donnerstag bei 61,78 €. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Umstrukturierung seines Portfolios und seiner Geschäftstätigkeit, um Wachstum zu fördern und den Shareholder Value zu steigern.

Umfassende Restrukturierungsmaßnahmen

Im Einklang mit seinen strategischen Zielen hat Reckitt private Beteiligungsgesellschaften - Lone Star Funds, Advent und Apollo Global - in die engere Auswahl für den Verkauf seiner Haushaltsreinigungsmarken gezogen, darunter Air Wick und Cillit Bang. Dieser Schritt ist Teil des Unternehmensplans, das Portfolio zu straffen und sich auf umsatzstarke Kernmarken mit hohen Margen zu konzentrieren. Der Wert des Haushaltsreinigungsportfolios wird auf 4 bis 5 Milliarden Pfund geschätzt.

Darüber hinaus prüft Reckitt Optionen für sein Ernährungsgeschäft, insbesondere für den Bereich Mead Johnson Säuglingsnahrung. Das Unternehmen hat keinen festen Zeitplan für diese mögliche Veräußerung festgelegt und betont die Bedeutung eines gründlichen Bewertungsprozesses.

Finanzielle Entwicklung

Die jüngsten Finanzberichte von Reckitt zeigen eine gemischte Leistung über die verschiedenen Geschäftsbereiche hinweg. Im vierten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg der vergleichbaren Nettoumsätze um 4,6%, was unter den erwarteten 5,3% lag. Das Hygienegeschäft übertraf mit einem Umsatzzuwachs von 5,5% die Erwartungen, während das Wachstum im Gesundheitsbereich mit 2,4% deutlich unter den prognostizierten 6,9% blieb.

Marktperformance und Kursanalyse

Die Aktie des Unternehmens hat seit Jahresbeginn einen Zuwachs von 5,97% verzeichnet, zeigt jedoch kurzfristig eine gewisse Schwäche. Aktuell liegt der Kurs knapp 10% über dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf eine langfristig positive Entwicklung hindeutet. Bemerkenswert ist auch der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 48,44 € vom April 2024, von dem die Aktie mittlerweile rund 27,5% entfernt notiert.

Rechtliche und regulatorische Herausforderungen

Reckitt sieht sich weiterhin rechtlichen Herausforderungen gegenüber, insbesondere im Zusammenhang mit den Säuglingsnahrungsprodukten von Mead Johnson. Das Unternehmen ist in Rechtsstreitigkeiten verwickelt, die sich auf angebliche Gesundheitsrisiken seiner Enfamil Premature 24 Säuglingsnahrung beziehen, welche mit nekrotisierender Enterokolitis bei Frühgeborenen in Verbindung gebracht wird. Während Reckitt seine Position verteidigt, erhöhen diese rechtlichen Probleme die Komplexität des operativen Umfelds.

Strategischer Ausblick

Für die Zukunft bleibt Reckitt vorsichtig optimistisch. Das Unternehmen prognostiziert ein vergleichbares Umsatzwachstum von 2% bis 4% für das laufende Jahr, einschließlich der Haushaltsreinigungs- und Ernährungssegmente, die beide einer strategischen Überprüfung unterzogen werden. Der Fokus von Reckitt liegt weiterhin auf den Kernmarken in den Bereichen Gesundheit und Hygiene, für die ein Umsatzwachstum von 3% bis 4% prognostiziert wird.

Insgesamt strukturiert Reckitt Benckiser aktiv sein Portfolio und seine Geschäftstätigkeit um, um diese besser auf seine strategischen Ziele auszurichten. Obwohl das Unternehmen mit gewissen Markt- und rechtlichen Herausforderungen konfrontiert ist, ergreift es entschiedene Maßnahmen, um sich für künftiges Wachstum und Wertschöpfung zu positionieren.

