Die Verbrauchererwartung ist hoch: Zwölf Monate im Jahr soll ein umfangreiches Obst- und Gemüsesortiment in gleichbleibend hoher Qualität im Lebensmittelhandel angeboten werden. Gleichzeitig stehen die Unternehmen vor der täglichen Aufgabe, die Abschriften am Point of Sale möglichst gering zu halten. Bildquelle: Pixabay Doch wie kann das Shelf Life der...

Den vollständigen Artikel lesen ...