Die Lage am österreichischen Zwiebelmarkt hat sich kaum verändert. Der Markt ist ausreichend mit Ware versorgt. Der Absatz im Inland läuft auf gut durchschnittlichem Niveau, im Exportgeschäft fehlt es aber an Dynamik. Bildquelle: Pixabay Preislich gibt es keine Änderung zur Vorwoche. Für Zwiebel, geputzt und sortiert in der Kiste werden bei entsprechender...

Den vollständigen Artikel lesen ...