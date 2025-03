Der Rückgang des durchschnittlichen Tomatenpreises um 20,59 % während der Saison 2023/24 in Almería, Spanien, hat zu einer Verringerung des aus dem Anbau erzielten Wertes um 12,29 % geführt, obwohl die produzierte Menge um 10,44 % zunahm, berichtet Hortoinfo.es. Bildquelle: Pixabay Der Wert der in Almerías Gewächshäusern in der Saison 2023/24 produzierten...

