"Neue Feiertage für alte Lieblinge. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und regionale Produkte immer wichtiger werden, setzt das Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände e.V. mit gleich drei nationalen Ehrentagen ein klares Zeichen. Neben den etablierten Aktionstagen für Spargel und Erdbeeren wird erstmals am 7. Juli der "Tag der deutschen Heidelbeere"...

Den vollständigen Artikel lesen ...