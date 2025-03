Die Türkei verzeichnete in dem ersten Halbjahr der Saison 2024/25 einen Anstieg der Exporte kernloser Rosinen um 13 % und erreichte 310 Millionen USD. Der Großteil dieser Exporte (90 %) stammt aus Manisa, was die Türkei zu dem weltweit führenden Land in der Produktion und in dem Export kernloser Rosinen macht. Trotz einer um 32 % geringeren Ernte in dieser Saison...

